У МЗС Литви заявили, що білоруська влада поставила Світлану Тихановську перед вибором: покинути країну або інші не дуже зручні варіанти. Тому та вибрала виїхати в Литву, оскільки мала візу.

Від'їзд Тихановської до Литви не обговорювався на високому рівні між Вільнюсом і Мінськом, розповів міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс в інтерв'ю російським ЗМІ.

Важливо: Тихановська поїхала з країни під тиском: яке майбутнє у білоруських протестів без лідера

І потім, наскільки я розумію, їй запропонували, як ми вже говорили, не дуже великий вибір: або покинути країну, або інші якісь не дуже зручні варіанти, скажімо. Тихановська обрала Литву, бо в неї була віза,

– пояснив глава МЗС.

Він зазначив, що білоруська влада сприяла цьому і припустив, що, можливо, це була частина плану. Адже, коли Тихановська покинула країну, у влади стало менше причин для хвилювання.

МЗС Литви про санкції ЄС проти Білорусі

За словами міністра, Євросоюзу потрібно запровадити санкції проти окремих білоруських чиновників, аби не зашкодити звичайним громадянам, які ні в чому не винні. Він запевняє, що діяти потрібно вже.

Тихановська покинула Білорусь: що відомо

Зранку 11 серпня стало відомо, що опозиційна кандидатка в президенти Світалана Тихановська покинула Білорусь і перебуває в Литві.

Вона записала відеозвернення, де попросила протестувальників зрозуміти її. Опісля з'явилось ще одне відео, де Тихановська закликає людей не чинити опір силовикам та припинити протести. Всю інформацію вона читала з-під папірця у будівлі ЦВК. За день до того кандидатка кілька годин провела в приміщенні Центрвиборчкому, де на неї чинили тиск.

Протести в Білорусі: коротко

Після того, як оголосили попередні результати президентських виборів у Білорусі, де Лукашенко із значним відривом переміг Тихановську, обурені виборці вийшли на мирний протест.

Мітинг перетворився на сутички із силовиками. ОМОНівці жорстоко били та затримували людей.

За 3 дні протестів затримано понад 6 тисяч людей. Є сотні поранених, а також 1 загиблий.

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