В МИД Литвы заявили, что белорусская власть поставила Светлану Тихановскую перед выбором: покинуть страну или другие не очень удобные варианты. Поэтому та выбрала уехать в Литву, поскольку имела визу.

Отъезд Тихановской в Литву не обсуждался на высоком уровне между Вильнюсом и Минском, рассказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью российским СМИ.

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И потом, насколько я понимаю, ей предложили, как мы уже говорили, не очень большой выбор: либо покинуть страну, либо другие какие-то не очень удобные варианты, скажем. Тихановская выбрала Литву, потому что у нее была виза,

– объяснил глава МИД.

Он отметил, что белорусские власти способствовали этому, и предположил, что, возможно, это была часть плана. Ведь когда Тихановская покинула страну, у власти стало меньше причин для волнения.

МИД Литвы о санкциях ЕС против Беларуси

По словам министра, Евросоюзу нужно ввести санкции против отдельных белорусских чиновников, дабы не навредить обычным гражданам, которые ни в чем не виноваты. Он уверяет, что действовать нужно уже.

Тихановская покинула Беларусь: что известно

Утром 11 августа стало известно, что оппозиционная кандидатка в президенты Светалана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве.

Она записала видеообращение, где попросила протестующих понять ее. Затем появилось еще одно видео, где Тихановская призывает людей не сопротивляться силовикам и прекратить протесты. Всю информацию она читала с бумажки в здании ЦИК. За день до того кандидатка несколько часов провела в помещении Центризбиркома, где на нее оказывали давление.

Протесты в Беларуси: коротко

После того, как объявили предварительные результаты президентских выборов в Беларуси, где Лукашенко со значительным отрывом победил Тихановскую, возмущенные избиратели вышли на мирный протест.

Митинг превратился в столкновения с силовиками. Омоновцы жестоко избивали и задерживали людей.

За 3 дня протестов задержаны более 6 тысяч человек. Есть сотни раненых, а также 1 погибший.

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