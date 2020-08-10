На кандидку у президенти Білорусі Світлану Тихановську начебто готували замах. Втім, зараз ситуація під контролем.

Про це повідомив голова КДБ Білорусії Валерій Вакульчик, передає "Коммерсант".

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З так званого об'єднаного штабу опозиції була отримана інформація, що там побоюються провокації і замаху на життя Тихановської,

– сказав він в ефірі одного з місцевих телеканалів.

За словами глави КДБ, відразу після цього правоохоронці перехопили повідомлення про те, що "потрібна сакральна жертва".

Вакульчик додав, що відправник вже встановлений і найближчим часом його затримають.

"З огляду на цю обставину, про ситуацію негайно доповіли главі держави. Ми з усією серйозністю поставилися до цієї інформації", – наголосив він.

За словами Вакульчика, Лукашенко вже поінформований про ситуацію, він наказав КДБ виділити 120 підготовлених співробітників для організації охорони об'єднаного штабу.

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