На Світлану Тихановську готували замах, – КДБ Білорусі
На кандидку у президенти Білорусі Світлану Тихановську начебто готували замах. Втім, зараз ситуація під контролем.
Про це повідомив голова КДБ Білорусії Валерій Вакульчик, передає "Коммерсант".
Раніше Тихановська відмовилася брати участь у вуличних протестах, – ЗМІ
З так званого об'єднаного штабу опозиції була отримана інформація, що там побоюються провокації і замаху на життя Тихановської,
– сказав він в ефірі одного з місцевих телеканалів.
За словами глави КДБ, відразу після цього правоохоронці перехопили повідомлення про те, що "потрібна сакральна жертва".
Вакульчик додав, що відправник вже встановлений і найближчим часом його затримають.
"З огляду на цю обставину, про ситуацію негайно доповіли главі держави. Ми з усією серйозністю поставилися до цієї інформації", – наголосив він.
За словами Вакульчика, Лукашенко вже поінформований про ситуацію, він наказав КДБ виділити 120 підготовлених співробітників для організації охорони об'єднаного штабу.
Що відомо про протести у Білорусі: коротко
- Вони розпочалися після того, як ЦВК Білорусі оголосила перші результати президентських виборів. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси вважають: вибори були сфальсифікованими, вони вийшли на вулиці міст по всій країні на протест.
- Втім, правоохоронці відразу почали затримувати людей, кидати в їх бік світло-шумові гранати та бити кийками. Найбільш масштабні сутички спалахнули у Мінську.
- ОМОН стріляв по людях з рушниць із гумовими кулями та застосовував водомети.
- Лише близько третьої ночі протестувальники стали залишати вулиці Мінська, де відбулися криваві сутички.
- Під час сутичок були затримані сотні людей, десятки протестувальників отримали поранення.
- Ввечері 10 серпня у Мінську люди знову збираються на протест, а 11 серпня громадяни Білорусі хочуть оголосити всенародний страйк.