На Светлану Тихановскю готовили покушение, – КГБ Беларуси
На кандидку в президенты Беларуси Светлану Тихановскую якобы готовили покушение. Впрочем, сейчас ситуация под контролем.
Об этом сообщил председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик, передает "Коммерсант".
Раньше Тихановская отказалась участвовать в уличных протестах, – СМИ
С так называемого объединенного штаба оппозиции была получена информация, что там опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской,
– сказал он в эфире одного из местных телеканалов.
По словам главы КГБ, сразу после этого правоохранители перехватили сообщение о том, что "нужна сакральная жертва".
Вакульчик добавил, что отправитель уже установлен и в ближайшее время его задержат.
"Учитывая это обстоятельство, о ситуации немедленно доложили главе государства. Мы со всей серьезностью отнеслись к этой информации", – подчеркнул он.
По словам Вакульчика, Лукашенко уже проинформирован о ситуации, он приказал КГБ выделить 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба.
Что известно о протестах в Беларуси: коротко
- Они начались после того, как ЦИК Беларуси объявила первые результаты президентских выборов. Согласно им, победу с огромным отрывом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
- Белорусы считают: выборы были сфальсифицированы, они вышли на улицы городов по всей стране на протест.
- Впрочем, правоохранители сразу начали задерживать людей, бросать в их сторону свето-шумовые гранаты и бить дубинками. Наиболее масштабные столкновения вспыхнули в Минске.
- ОМОН стрелял по людям из ружей с резиновыми пулями и применял водометы.
- Лишь около трех ночи протестующие стали покидать улицы Минска, где произошли кровавые столкновения.
- Во время столкновений были задержаны сотни человек, десятки протестующих получили ранения.
- Вечером 10 августа в Минске люди снова собираются на протест, а 11 августа граждане Беларуси хотят объявить всенародную забастовку.