На кандидку в президенты Беларуси Светлану Тихановскую якобы готовили покушение. Впрочем, сейчас ситуация под контролем.

Об этом сообщил председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик, передает "Коммерсант".

Раньше Тихановская отказалась участвовать в уличных протестах, – СМИ

С так называемого объединенного штаба оппозиции была получена информация, что там опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской,

– сказал он в эфире одного из местных телеканалов.

По словам главы КГБ, сразу после этого правоохранители перехватили сообщение о том, что "нужна сакральная жертва".

Вакульчик добавил, что отправитель уже установлен и в ближайшее время его задержат.

"Учитывая это обстоятельство, о ситуации немедленно доложили главе государства. Мы со всей серьезностью отнеслись к этой информации", – подчеркнул он.

По словам Вакульчика, Лукашенко уже проинформирован о ситуации, он приказал КГБ выделить 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба.

Что известно о протестах в Беларуси: коротко