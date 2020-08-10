Тихановская отказалась участвовать в уличных протестах, – СМИ
Светлана Тихановская и ее политическая команда отказались от участия в протестах в Беларуси. Они опасаются провокаций.
Об этом со ссылкой на штаб белорусского кандидата в президенты пишет ряд росСМИ, отмечает 24 канал.
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Команда приняла решение, что ее появление (Тихановской – 24 канал) может вызвать какие-то дополнительные провокации, которых мы бы хотели избежать. Поэтому команда приняла решение, что она не пойдет. И она, как командный игрок, подчинилась этому решению,
– якобы сообщила журналистам пресс-секретарь политика Анна Красулина.
Заметим, что вечером 10 августа белорусы снова планируют выйти на мирный протест. Так, в 19:00 жители Минска планируют подойти к Стелле, некоторые планирует собираться и в других районах столицы. Места для встречи протестующие выбирают так, чтобы силовики не имели к ним открытого доступа.
Кроме того, 11 августа в Беларуси планируют начать всеобщую забастовку. Работу будут саботировать до тех пор, пока власть не выполнит требования: новые президентские выборы в Беларуси без Лукашенко и освобождение задержанных.
Что известно о протестах в Беларуси: коротко о главном
- Массовые протесты начались после того, как ЦИК Беларуси объявила первые результаты президентских выборов. Согласно им, победу с огромным отрывом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
- Белорусы считают: выборы, что состоялись 9 августа, были сфальсифицированы. Именно поэтому люди вышли на улицы городов по всей стране на протест.
- Впрочем, правоохранители сразу начали задерживать протестующих, бросать в их сторону свето-шумовые гранаты и бить дубинками.
- Наиболее масштабные столкновения вспыхнули в Минске.
- Там ОМОН стрелял по людям из ружей с резиновыми пулями и применял водометы.
- Лишь около трех ночи протестующие стали покидать улицы Минска, где произошли кровавые столкновения.
- Во время столкновений были задержаны сотни человек, десятки протестующих получили ранения. В СМИ заявляют о смерти 3 участников протестов, впрочем, официальный Минск это опровергает.