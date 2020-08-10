Светлана Тихановская и ее политическая команда отказались от участия в протестах в Беларуси. Они опасаются провокаций.

Об этом со ссылкой на штаб белорусского кандидата в президенты пишет ряд росСМИ, отмечает 24 канал.

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Команда приняла решение, что ее появление (Тихановской – 24 канал) может вызвать какие-то дополнительные провокации, которых мы бы хотели избежать. Поэтому команда приняла решение, что она не пойдет. И она, как командный игрок, подчинилась этому решению,

– якобы сообщила журналистам пресс-секретарь политика Анна Красулина.

Заметим, что вечером 10 августа белорусы снова планируют выйти на мирный протест. Так, в 19:00 жители Минска планируют подойти к Стелле, некоторые планирует собираться и в других районах столицы. Места для встречи протестующие выбирают так, чтобы силовики не имели к ним открытого доступа.

Кроме того, 11 августа в Беларуси планируют начать всеобщую забастовку. Работу будут саботировать до тех пор, пока власть не выполнит требования: новые президентские выборы в Беларуси без Лукашенко и освобождение задержанных.

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