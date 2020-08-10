Единственная оппозиционная кандидатка на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская требует признать недействительными результаты голосования. Она уже обратилась в Центральную избирательную комиссию, чтобы там начали пересчет голосов.

Соответствующую жалобу Тихановская подала 10 августа в Центральную избирательную комиссию, рассказала Интерфаксу ее пресс-секретарь Анна Красулина.

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Жалоба подана из-за выявленных нарушений законодательства при подсчете голосов и с требованием повторного подсчета. В случае невозможности повторного подсчета голосов выборы на отдельных участках должны быть признаны недействительными,

– сказала Красулина.

Отметим, что в штабе Тихановской заявили: результаты, которые объявили в ЦИК, не признают. По их данным, реальная поддержка главной соперницы Лукашенко достигает 70 – 80%.

Важно! После объявления предварительных результатов выборов вечером 9 августа люди начали массово выходить на улицы, заявляя о фальсификации результатов голосования. В Минске произошли масштабные столкновения с ОМОНом. Всего задержали около 3 тысяч человек, десятки получили травмы, есть погибшие.

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ЦИК Беларуси в 16:00 10 августа обновила предварительные данные о результатах голосования на выборах президента. Сейчас они являются такими:

Александр Лукашенко – 80,08%

– 80,08% Светлана Тихановская – 10,09%

– 10,09% Анна Канопацкая – 1,68%

Андрей Дмитриев – 1,21%

Сергей Черечень – 1,15%

Против всех – 4,6%.



Предварительные результаты выборов президента Беларуси / Инфографика 24 канала