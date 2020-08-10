Выборы в Беларуси: Тихановская требует от ЦИК пересчета
Единственная оппозиционная кандидатка на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская требует признать недействительными результаты голосования. Она уже обратилась в Центральную избирательную комиссию, чтобы там начали пересчет голосов.
Соответствующую жалобу Тихановская подала 10 августа в Центральную избирательную комиссию, рассказала Интерфаксу ее пресс-секретарь Анна Красулина.
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Жалоба подана из-за выявленных нарушений законодательства при подсчете голосов и с требованием повторного подсчета. В случае невозможности повторного подсчета голосов выборы на отдельных участках должны быть признаны недействительными,
– сказала Красулина.
Отметим, что в штабе Тихановской заявили: результаты, которые объявили в ЦИК, не признают. По их данным, реальная поддержка главной соперницы Лукашенко достигает 70 – 80%.
Выборы президента Беларуси – 2020: предварительные результаты
ЦИК Беларуси в 16:00 10 августа обновила предварительные данные о результатах голосования на выборах президента. Сейчас они являются такими:
- Александр Лукашенко – 80,08%
- Светлана Тихановская – 10,09%
- Анна Канопацкая – 1,68%
- Андрей Дмитриев – 1,21%
- Сергей Черечень – 1,15%
- Против всех – 4,6%.
Предварительные результаты выборов президента Беларуси / Инфографика 24 канала