Вибори в Білорусі: опозиційна кандидатка Тихановська оскаржила результати
Єдина опозиційна кандидатка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська вимагає визнати недійсними результати голосування.
Відповідну скаргу вона подала 10 серпня у Центральну виборчу комісію, повідомляє РБК.
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Зазначимо, що у штабі Тихановської заявили: результати, які оголосили в ЦВК, не визнають. За їхніми даними, реальна підтримка головної суперниці Лукашенка сягає 70 – 80%.
Вибори президента Білорусі – 2020: попередні результати
ЦВК Білорусі о 16:00 10 серпня оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Наразі вони є такими:
- Олександр Лукашенко – 80,08%
- Світлана Тихановська – 10,09%
- Анна Канопацкая – 1,68%
- Андрій Дмитрієв – 1,21%
- Сергій Черечень – 1,15%
- Проти всіх – 4,6%.
Попередні результати виборів президента Білорусі / Інфографіка 24 каналу