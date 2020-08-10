Єдина опозиційна кандидатка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська вимагає визнати недійсними результати голосування.

Відповідну скаргу вона подала 10 серпня у Центральну виборчу комісію, повідомляє РБК.

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Зазначимо, що у штабі Тихановської заявили: результати, які оголосили в ЦВК, не визнають. За їхніми даними, реальна підтримка головної суперниці Лукашенка сягає 70 – 80%.

Важливо! Після оголошення попередніх результатів виборів ввечері 9 серпня люди почали масово виходити на вулиці, заявляючи про фальсифікацію результатів голосування.



У Мінську сталися масштабні сутички із ОМОНом. Загалом затримали приблизно 3 тисячі людей, десятки отримали травми, є загиблі.

Вибори президента Білорусі – 2020: попередні результати

ЦВК Білорусі о 16:00 10 серпня оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Наразі вони є такими:

Олександр Лукашенко – 80,08%

– 80,08% Світлана Тихановська – 10,09%

– 10,09% Анна Канопацкая – 1,68%

Андрій Дмитрієв – 1,21%

Сергій Черечень – 1,15%

Проти всіх – 4,6%.



Попередні результати виборів президента Білорусі / Інфографіка 24 каналу