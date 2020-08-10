В Минске власти применили силу к участникам протестов, которые вышли на улицу из-за несогласия с предыдущими результатами президентских выборов. Что происходит в Беларуси и возможен ли там Майдан, – в нашем материале.

Майдана не будет?

По убеждению экспертов, повторить в Минске украинский Майдан не удастся. Как рассказал 24 каналу партнер в Kyivstratpro Тарас Семенюк, в Киеве была другая геополитическая база протестов. Была цель – куда Украина должна двигаться на внешней арене. Национальный концепт, по его словам, был одной из основ Майдана. В Беларуси это размыто, потому что эта страна много времени условно живет под диктатом России.

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Во-вторых, в беларусской оппозиции нет харизматичного лидера. Как отмечает международник Игорь Соловей, оппонент Лукашенко – Светлана Тихановская не имеет таких качеств.

Лукашенко жестко подавляет протесты в Беларуси / Фото из соцсетей

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Для новой волны протестов в Беларуси нужен лидер, а его нет. Тихановская сама сказала, что она не лидер, а символ. Она не может поднять людей. Кроме того, перед голосованием Тихановська заявила, что оппозиция примет результаты, если они будут чесными. Это определенным образом расхолодило оппозицию,

– замечает Игорь Соловей.

При этом специалисты отмечают: в Беларуси и России пристально следили за украинскими событиями, силовые органы тщательно анализировали ход протестов в Киеве. Соответственно, готовили свои силовые органы к таким сценариям.

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Протесты в Беларуси. Главное

В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы. Согласно предварительным результатам, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов. Его основная оппонентка Светлана Тихановская – 9,9%.

В ночь на 10 августа беларусы вышли на протесты по всей стране. В Минске еще накануне выборов появилась военная техника. Белорусских силовиков перевели на усиленный режим службы.

В результате столкновений погиб один из участников антиправительственного протеста. Об этом сообщил правозащитный центр "Весна". В столице Беларуси девушке попали резиновыми пулями в лицо, ее забрала скорая. Фото окровавленных протестующих опубликовали "Радио Свобода". Кроме того, по меньшей мере 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Как сообщил редактор телеграм-канала NEXTA в эфире телеканала "Дождь", известно о 50 пострадавших в Минске.

По данным правозащитников, задержаны по меньшей мере 140 человек.

Александр Лукашенко заявил, что главной политикой в стране должны быть люди. Он заверил, что даст силовой ответ оппозиции, если та попытается создать в стране хаос.

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Чем завершатся протесты в Беларуси

По мнению политических экспертов, выводы делать рано. В частности, отмечает Тарас Семенюк, необходимо дождаться официальных результатов выборов. Но протесты не станут слишком массовыми и длительными.

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Международник отмечает: если говорить о социальном подтексте протестов, то надо отметить, что вышла в основном молодежь, которая задействована в IT-сфере. Те, кто работает в промышленности, более сдержанные. Для них Лукашенко – элемент определенной стабильности в отличие от Тихановской. Экономический фактор играет важную роль, поэтому, считает эксперт, протесты быстро завершатся.

Лукашенко не уйдет добровольно с поста президента. Он будет давить протесты до конца, будет держать под контролем силовиков, чтобы не допустить условного Майдана,

– замечает Тарас Семенюк.

Игорь Соловей также отмечает: Лукашенко не собирается отдавать власть. Поэтому он применит силовой сценарий для локализации протестов. Уже есть, минимум, одна жертва. Пролилась кровь, отступать некуда.

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"Для Лукашенко важно не утопить эти протесты в крови. Жертвы есть, но Лукашенко может все списать на эксцесс исполнителя. Легитимность его избрания в глазах мира для него желательна, но не определяющая",

– считает Игорь Соловей.

Путину выгоден хаос в Беларуси / Фото сайта президента РФ

Как добавляет Семенюк: как только лидеры западных стран начнут признавать Лукашенко президентом, протесты завершатся. Украине так же надо ждать официальных результатов выборов в Беларуси и тогда принимать решение.

При этом специалисты отмечают: России выгоден хаос в Беларуси, но сейчас Кремль ведет себя сдержанно. По словам Игоря Соловея, России не удалось организовать активную оппозицию к Лукашенко из-за вагнеровцев. Но этот плод – Беларусь – однако упадет в руки Кремля. Россия признает результаты выборов. Мир громко выразит свое недовольство. Но дальше этого не пойдет.

После некоторого молчания Путин первым позвонил Лукашенко. Фактически историю с вагнеровцами Лукашенко использовал в свою пользу. Играя с Украиной, он повысил ставки. Россияне поняли, что Лукашенко может отдать наемников Украине. Для России это серьезное поражение. И в ситуацию вынужден был вмешаться Путин, чтобы этого не допустить. Что пообещали друг другу Лукашенко и Путин, – неизвестно. Но Лукашенко использует Украину как противовес России,

– подчеркнул Игорь Соловей.