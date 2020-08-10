Российский президент Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси.

Российский лидер рассчитывает, что государственная деятельность Лукашенко будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений Беларуси и РФ во всех сферах, сообщает "РИА Новости".

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Кроме этого, лидер Кремля надеется на углубление сотрудничества в рамках союзного государства, наращивание интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации договора о коллективной безопасности,

Именно это, по мнению Путина, отвечает "коренным интересам братских народов России и Беларуси". Также в Кремле призвали власть и протестующих "к разуму и сдержанности после выборов".

Отметим, китайский лидер Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с победой на выборах. Зато президенты Польши и Литвы осудили попытку силового разгона протестов, которые вспыхнули сразу после закрытия избирательных участков.

Выборы президента Беларуси: последние новости

В Беларуси не утихают акции протестов, которые начались после объявления экзитполом президентских выборов. Укрощать толпу отправили тысячи силовиков.

Участники митингов вышли на улицы и объясняют, что устали от 26-летнего правления Александра Лукашенко. Поэтому хотят права сменить руководителя страны.

Митинги переросли в столкновения с правоохранителями. Те применяют шумовые гранаты, стреляют резиновыми пулями и бьют дубинками активистов. Власть не скрывает, что использует против демонстрантов спецсредства.

По официальным данным экзитпола, Александр Лукашенко получил почти 80% поддержки. В ЦИК говорят, что эти данные правдивы и вряд ли результаты изменятся. Однако альтернативные опросы показывают, что побеждает его оппонентка Светлана Тихановская.



Предварительные результаты выборов в Беларуси / Инфографика 24 канала