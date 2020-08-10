Російський президент Володимир Путін привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі.

Він розраховує, що державна діяльність Лукашенка сприятиме подальшому розвитку взаємовигідних відносин Білорусі та РФ у всіх сферах, повідомляє "РИА Новости".

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Крім цього, лідер Кремля сподівається на поглиблення співпраці в рамках союзної держави, нарощування інтеграційних процесів по лінії Євразійського економічного союзу і СНД, а також військово-політичних зв'язків в Організації договору про колективну безпеку,

Саме це, на думку Путіна, відповідає "корінним інтересам братніх народів Росії та Білорусі".

Зазначимо, китайський лідер Сі Цзіньпін першим привітав Лукашенка з перемогою на виборах. Натомість президенти Польщі і Литви засудили спробу силового розгону протестів, які спалахнули одразу після закриття виборчих дільниць.

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