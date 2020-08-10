Путін привітав Лукашенка з перемогою на виборах
Російський президент Володимир Путін привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі.
Він розраховує, що державна діяльність Лукашенка сприятиме подальшому розвитку взаємовигідних відносин Білорусі та РФ у всіх сферах, повідомляє "РИА Новости".
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Крім цього, лідер Кремля сподівається на поглиблення співпраці в рамках союзної держави, нарощування інтеграційних процесів по лінії Євразійського економічного союзу і СНД, а також військово-політичних зв'язків в Організації договору про колективну безпеку,
Саме це, на думку Путіна, відповідає "корінним інтересам братніх народів Росії та Білорусі".
Зазначимо, китайський лідер Сі Цзіньпін першим привітав Лукашенка з перемогою на виборах. Натомість президенти Польщі і Литви засудили спробу силового розгону протестів, які спалахнули одразу після закриття виборчих дільниць.
Вибори президента Білорусі: останні новини
- В Білорусі не вщухають акції протестів, які розпочалися після оголошення екзит-полів президентських виборів. Приборкувати натовп відправили тисячі силовиків.
- Учасники мітингів вийшли на вулиці і пояснюють, що втомилися від 26-річного правління Олександра Лукашенка. Тож хочуть мати право змінити керівника країни.
- Мітинги переросли у сутички з правоохоронцями. Ті застосовують шумові гранати, стріляють гумовими кулями і б'ють кийками активістів. Влада не приховує, що використовує проти демонстрантів спецзасоби.
- За офіційними екзитполами, Олександр Лукашенко отримав майже 80% підтримки. У ЦВК кажуть, що ці дані правдиві і навряд чи результати зміняться. Проте альтернативні опитування показують, що перемагає його опонентка Світлана Тихановська.