У Білорусі тривають акції проесту, які розпочались одразу після закриття виборчих дильниць. Водночас Китайський лідер Сі Цзіньпін вже встиг надіслати вітальну телеграму Олександру Лукашенку.

Попри те, що офіційних результатів виборів ще немає, він привітав чинного президента Білорусі з перемогою, повідомляє БЕЛТА.

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"Від імені уряду Китаю та китайського народу, а також від себе особисто, висловлюю найтепліші вітання і найкращі побажання. Впевнений, що під вашим керівництвом Білорусь досягне нових блискучих успіхів у справі державного будівництва", – підкреслив Цзіньпін.

Після оголошення результатів екзитполів виборів президента у Білорусі почалися масові сутички та затримання активістів. Лідери світових держав засудили спробу силового розгону протестувальників. Першими висловилися президенти Польщі і Литви.

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