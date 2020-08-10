У Білорусі спалахнули масштабні протести після виборів президента. На вулиці міст виходять тисячі людей, проти них ОМОН. У Мінську силовики стріляли по демонстрантах гумовими кулями.

Кілька демонстрантів отримали поранення в ноги, повідомдяє телеграм-канал "МБХ медіа".

До теми У Білорусі після виборів почалися масові протести: між силовиками та людьми спалахнули сутички

Зокрема, на вулиці Кальварійській троє людей отримали травми, їх забрала швидка допомога.

Телеграм-канал Mash опублікував відео, на якому видно хлопця, побитого ОМОНом. Він каже, що його били, коли той втікав. Очевидці вважають, що силовики навмисно провокують людей.

Хлопець з Мінська після сутички з ОМОНом: дивіться відео 18+

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