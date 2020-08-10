Протесты в Минске: силовики стреляли резиновыми пулями – есть раненые, видео 18+
В Беларуси вспыхнули масштабные протесты после выборов президента. На улицы городов выходят тысячи людей, против них ОМОН. В Минске силовики стреляли по демонстрантам резиновыми пулями.
Несколько демонстрантов получили ранения в ноги, передает телеграм-канал "МБХ медиа".
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В частности, на улице Кальварийской три человека получили травмы, их забрала скорая помощь.
Телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором видно парня, избитого ОМОНом. Он говорит, что его били, когда тот убегал. Очевидцы считают, что силовики намеренно провоцируют людей.
Парень из Минска после стычки с ОМОНом: смотрите видео 18+
Травмированы журналисты
Как сообщает "Еврорадио", в Минске избили фотографа Associated Press Мстислава Чернова, его забрала скорая помощь. Кроме этого, корреспондента "МБХ медиа" задела светошумовая граната. Он стал плохо видеть, у него болят уши.
Результаты выборов в Беларуси и массовые столкновения: основное
- 9 августа был основным днем голосования на выборах президента Беларуси. Ключевым было противостояние между действующим президентом Александром Лукашенко и оппозиционной кандидаткой Светланой Тихановской.
- Государственные экзит-полы показали, что Лукашенко получил почти 80% голосов избирателей. Впрочем, беларусы не соглашаются с такими результатами.
- Сразу после того, как закрылись избирательные участки в Беларуси (20:00) по местному времени силовики начали задерживать людей.
- Между правоохранителями и протестующими начались столкновения. Появилась информация, что Минск окружен блокпостами, а в самом городе перекрыли улицы и закрыли станции метро.