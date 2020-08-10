В Беларуси вспыхнули масштабные протесты после выборов президента. На улицы городов выходят тысячи людей, против них ОМОН. В Минске силовики стреляли по демонстрантам резиновыми пулями.

Несколько демонстрантов получили ранения в ноги, передает телеграм-канал "МБХ медиа".

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В частности, на улице Кальварийской три человека получили травмы, их забрала скорая помощь.

Телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором видно парня, избитого ОМОНом. Он говорит, что его били, когда тот убегал. Очевидцы считают, что силовики намеренно провоцируют людей.

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Травмированы журналисты

Как сообщает "Еврорадио", в Минске избили фотографа Associated Press Мстислава Чернова, его забрала скорая помощь. Кроме этого, корреспондента "МБХ медиа" задела светошумовая граната. Он стал плохо видеть, у него болят уши.

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