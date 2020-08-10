Лидер Китая уже поздравил Лукашенко с победой на выборах
В Беларуси продолжаются акции проеста, которые начались сразу после закрытия избирательных участков. В то же время китайский лидер Си Цзиньпин уже успел прислать поздравительную телеграмму Александру Лукашенко.
Несмотря на то, что официальных результатов выборов еще нет, он поздравил действующего президента Беларуси с победой, сообщает БЕЛТА.
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"От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично, выражаю самые теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под вашим руководством Беларусь добьется новых блестящих успехов в деле государственного строительства", – подчеркнул Цзиньпин.
После оглашения результатов экзитполов выборов президента в Беларуси начались массовые столкновения и задержания активистов. Лидеры мировых держав осудили попытку силового разгона протестующих. Первыми высказались президенты Польши и Литвы.
Выборы в Беларуси: главное
- ЦИК объявила первые результаты президентских выборов в Беларуси. Согласно им, победу с огромным отрывом одержал Александр Лукашенко. Его главная оппонентка Светлана Тихановская набрала лишь 9,9%.
- Белорусы и ряд европейских стран убеждены, что выборы были сфальсифицированы. Из-за этого митингующие вышли на протесты в разных городах Беларуси.
- Силовики ОМОНа бросали гранаты и применяли спецтехнику против мирных протестующих. Они также обстреливали людей резиновыми пулями и поливают из водометов.
- Тихановская обратилась к белорусским силовикам и армии. Она призвала остановить насилие на улицах городов, где проходят многотысячные акции протеста.