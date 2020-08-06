Лукашенко может выдать Украине вагнеровцев, которые принимали участие в боях на Донбассе против нашего государства. Когда президент Беларуси может осуществить экстрадицию российских боевиков и при каких условиях.

Для Лукашенко вагнеровцы – инструмент политического давления

Как рассказал 24 каналу директор Института мировой политики Евгений Магда, вполне вероятно, что кого-то из вагнеровцев выдадут Украине. А кого-то могут и осудить в Беларуси. Политолог напоминает: в Беларуси с 2014 года были осуждены несколько человек за участие в боевых действиях на Донбассе.

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Впрочем, по его мнению, Лукашенко не выдаст Украине вагнеровцев до президентских выборов, которые должны состояться 9 августа. Процедура экстрадиции длительная.

Для Лукашенко вагнеровцы – инструмент политического торга, с одной стороны – с Россией, с другой – с Западом. Запад борется за Лукашенко, понимая опасность России. Игра Лукашенко с Киевом – элемент поддержки политической подвижности,

– считает Евгений Магда.



Российские наемники имеют негативный шлейф во всем мире / Фото Без Табу

Международник добавляет: на днях комитет Сената США слушал кандидата на посла в Беларуси Джули Фишер, которая отметила определенный прогресс в этой стране. В то же время Магда отмечает: история с вагнеровцами позволяет президенту Беларуси усилить работу спецслужб и мобилизовать тех избирателей, которые принимают тезис о Лукашенко как спасителе государства.

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29 июля в Беларуси задержали 33 боевика – членов частной военной компании "Вагнер". Это российская военная структура, формирующаяся из наемников. Создали ее в 2013 году, за это время она участвовала в боевых действиях в ряде "горячих точек". В частности, в боевых действиях на востоке Украины.

Они приехали с целью дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов президента. Задержанным боевикам "Вагнера" инкриминируют подготовку к теракту.

Среди них есть предатели Украины, которые воевали на Донбассе за Россию. Данные некоторых боевиков внесены в украинскую базу "Миротворец".

Беларусь обратилась к украинской власти относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине.

30 июля в Офисе президента заявили, что Украина обратится к Беларуси с ходатайством об экстрадиции боевиков ЧВК "Вагнер", подозреваемых в военных преступлениях на Донбассе.

Как сообщают СМИ, Лукашенко пообещал выдать задержанных боевиков Украине. Он отметил, что зеленый свет будет предоставлен прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как России, так и Украине.

Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины, чтобы разобраться с задержанными вагнеровцами. Уже на месте белорусский, украинский и российский представители будут решать, что делать с боевиками.

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Как экстрадиция вагнеровцев повлияет на отношения Беларуси и России

Как отмечает партнер в Kyivstratpro Тарас Семенюк, с точки зрения права Лукашенко должен бы передать Украине боевиков. Это еще и, так сказать, тест на дружбу.

Но может сработать инстинкт самосохранения, если Лукашенко боится или дорожит отношениями с Россией. Нет сомнения, что россияне могут и будут давить, чтобы вагнеровцев не отправляли в Украину,

– считает Тарас Семенюк.



Выдача вагнеровцев Украине разрушит планы Путина по Беларуси / Фото Getty

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По словам Евгения Магды, если хотя бы один вагнеровец будет выдан Украине, это будет системная веха в российско-белорусских отношениях в сторону ухудшения.

Выдача вагнеровцев Украине поставит точку в разговорах о перспективах создания союзного государства с Беларусью. Для России это будет глубокой обидой. И Кремль будет пытаться этому помешать. Но сомнительно, что это приведет к развертыванию войны. В России отмечают, что это их граждане, которых они будут защищать,

– отмечает Евгений Магда.

При этом политолог Виктор Небоженко убежден: главное не то, чем завершится битва Лукашенко и Путина. А что силовики Беларуси не испугались российских военных, подчинились президенту Лукашенко и выполнили приказ по поимке наемников "Вагнера". В отличие от силовиков Украины, которые в 2014 году не оказывали сопротивления ни московским боевикам в Киеве, ни российским агрессорам в Крыму.