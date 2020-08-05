Франак Вячорка убежден, что у оппозиции нет никаких шансов на победу на этих выборах, поскольку их в действительности не будет. Он полагает, что дальнейшую судьбу страны будет решать улица.

Воскресенье, 9 августа, станет решающим днем ​​для Беларуси. Граждане этой страны пойдут на участки, а затем выйдут на улицу, поскольку голосование заранее считают сфальсифицированным. В этом убежден белорусский журналист Франак Вячорка, который пообщался с коллегой с сайта 24 канала.

Читать также Оппонент Лукашенко Цепкало объяснил свою позицию относительно войны на Донбассе

Советский ритуал

Сценарий развития событий в Беларуси будет развиваться так, как будет диктовать улица. Франак Вячорка считает, что условная стабильность, которую 26 лет "продавал" Александр Лукашенко уже не интересна белорусам. И поскольку нет никаких надежд, что в Беларуси честно подсчитают голоса на выборах, люди будут вынуждены защищать свое право другим путем.

Белорусские выборы на самом деле не имеют ничего общего с понятием "выборы". Это просто такой советский ритуал, который происходит каждые пять лет. В этом году белорусы поставили под сомнение необходимость его выполнения,

– говорит Франак Вячорка.

В обществе возникла довольно активная политическая мобилизация. Тысячи людей, которые приходят на оппозиционные митинги по всей стране это подтверждает, акцентирует эксперт.

Что будет после объявления результатов?

Протесты будут уже 9 августа и Лукашенко готов к наихудшим для него сценариям, он готовит настоящую спецоперацию, прогнозирует Вячорка.

У нас (белорусов – 24) нет иллюзий. Оппозиционный кандидат демократическим путем победить не сможет. Как это сделать, если даже в избирательных комиссиях нет ни одного их представителя?

– напоминает он.

Франак Вячорка / Фото с его страницы в Facebook

Также Вячорка подтвердил, что на участки не пускают наблюдателей. Тех людей, которые номинально выполняют эту функцию не считают – это представители режима.

Ожидается, что избирательная комиссия объявит о победе Лукашенко, который "наберет" 72%. А потом страна может перейти в полувоенное состояние.

Заблокируют въезды в города, закроются границы и отключат интернет. Возможно нам придется жить некоторое время без связи с миром,

– говорит Франак Вячорка.

Как предсказывает журналист, во время протестов кто-то будет действовать агрессивно. И этого будет ждать Лукашенко, поскольку это дает формальный повод для зачистки.

А потом он будет рассказывать Западу, "хулиганы-преступники избили мальчика-милиционера и поэтому мы их всех подавили танками", предполагает Вячорка.

"И в эту теорию на западе частично поверят, ведь там до сих пор обсуждают тему "вангеровцев", о которых в самой Беларуси уже никто не вспоминает", – отмечает журналист.

Он полагает, что Украине их не выдадут при Лукашенко: "отпустит после выборов, но в тюрьме оставят тех, кому пришили связь с наемниками".

Но в целом эту карикатуру на выборы в Беларуси на Западе не оценят. Их признают недействительными, а какую позицию займет Россия, пока неизвестно. В революции там не заинтересованы, убеждает Вячорка.

Александр Лукашенко / Фото president.gov.by

Что скажет Путин?

Кремль также может не признать выборы, для того чтобы сделать Лукашенко максимально слабым и заставить его пойти на сдачу национальных интересов – Путин мечтает сделать из независимой страны еще одну область в составе РФ.

"Лукашенко может разогнать протесты и в мире определенное время будет шквал критики в его адрес, но в итоге все закончится торгами – Европа будет пытаться спасти политзаключенных, а Россия усилит свое давление. Но Лукашенко не учитывает фактор улицы. Она имеет решающее значение", – заключает Франак Вячорка.