Оппонент Лукашенко Цепкало объяснил свою позицию относительно войны на Донбассе
Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, который вместе с детьми выехал из своей страны из-за угрозы преследования, объяснил, что думает о войне на Донбассе.
Конечно, белорусы очень обеспокоены относительно двух действительно близких им народов – украинцев и россиян. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.
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"Мы бы хотели, чтобы россияне чувствовали себя в Беларуси как дома, белорусы чувствовали себя в России как дома, и чтобы украинцы были в Беларуси как дома", – подчеркнул политик.
На самом деле мы не делим. Для нас – это внутренняя трагедия. Я понимаю, что решение всех вопросов Востока и Крыма не лежит в плоскости наших пожеланий, а в плоскости реформирования экономики,
– отметил он.
По мнению Цепкало, это – справедливо и в отношении России, и в отношении Беларуси. Ведь нужно делать конкурентоспособную страну, поскольку территории уже ничего не решают.
"Решение всех проблем, в том числе и ваших территориальных на ближайшее время, и наших серьезных экономических и политических, лежат в плоскости модернизации и нормального позитивного развития. Мы могли бы за 5 – 10 лет стать развитыми странами", – подытожил белорусский политик.
Что известно о Валерии Цепкало: основное
- Он – экс-глава Белорусского парка высоких технологий. Является кандидатом юридических наук в области международного права.
- Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. Занимал должность посла Республики Беларусь в США и Мексике.
- Когда Цепкало заявил о своем намерении баллотироваться в президенты Беларуси, его считали самым серьезным реальным соперником Лукашенко.
- Впрочем, ему отказали в регистрации кандидатом, насчитав меньше чем 100 тысяч достоверных подписей за него.
Смотрите видео интервью с Валерием Цепкало: