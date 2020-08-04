Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало, який разом з дітьми виїхав зі своєї країни через загрозу переслідування, пояснив, що думає про війну на Донбасі.

Звичайно, білоруси дуже переймаються щодо двох справді близьких їм народів – українців та росіян. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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"Ми б хотіли, щоб росіяни почувались у Білорусі як вдома, білоруси почувались у Росії як вдома, і щоб українці були в Білорусі як вдома", – наголосив політик.

Насправді ми не ділимо. Для нас – це внутрішня трагедія. Я розумію, що розв'язання всіх питань щодо Сходу та Криму не лежить у площині наших побажань, а в площині реформування економіки,

– зазначив він.

На думку Цепкала, це – справедливо й щодо Росії, й щодо Білорусі. Адже потрібно робити конкурентоспроможну країну, оскільки території вже нічого не вирішують.

"Розв'язання всіх проблем, зокрема і ваших територіальних на найближчий час, і наших серйозних економічних та політичних, лежать у площині модернізації та нормального позитивного розвитку. Ми могли б за 5 – 10 років стати розвиненими країнами", – підсумував білоруський політик.

Що відомо про Валерія Цепкала: основне Він – ексглава Білоруського парку високих технологій. Є кандидатом юридичних наук в галузі міжнародного права.

Має ранг надзвичайного і повноважного посла. Обіймав посаду посла Республіки Білорусь в США та Мексиці.

Коли Цепкало заявив про свій намір балотуватися у президенти Білорусі, його вважали найсерйознішим реальним суперником Лукашенка.

Втім, йому відмовили в реєстрації кандидатом, нарахувавши менше ніж 100 тисяч достовірних підписів за нього.

Дивіться відео інтерв'ю з Валерієм Цепкалом: