Франак Вячорка переконаний, що в опозиції немає жодного шансу на перемогу на цих виборах, оскільки їх насправдіне буде. Він думає, що подальшу долю країни вирішуватиме вулиця.

Неділя, 9 серпня, стане вирішальним днем для Білорусі. Громадяни цієї країни підуть на дільниці, а потім вийдуть на вулицю, оскільки голосування заздалегідь рахують сфальшованим. У цьому переконаний білоруський журналіст Франак Вячорка, який поспілкувався із колегою з сайту 24 каналу.

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Радянський ритуал

Сценарій розвитку подій у Білорусі буде розвиватися так, як диктуватиме вулиця. Франак Вячорка вважає, що умовна стабільність, яку 26 років "продавав" Олександр Лукашенко вже не цікава білорусам. І оскільки немає жодних надій, що в Білорусі чесно підрахують голоси на виборах, люди будуть змушені захищати своє право іншим шляхом.

Білоруські вибори насправді не мають нічого спільного з поняттям "вибори". Це просто такий радянський ритуал, який відбувається кожні п’ять років. Цьогоріч білоруси поставили під сумнів необхідність його виконання,

– каже Франак Вячорка.

В суспільстві виникла доволі активна політична мобілізація. Тисячі людей, які приходять на опозиційні мітинги по всій країні це підтверджує, акцентує експерт.

Що буде після оголошення результатів?

Протести будуть вже 9 серпня й Лукашенко готовий до найгірших для нього сценаріїв, він готує справжню спецоперацію, прогнозує Вячорка.

У нас (білорусів – 24) немає ілюзій. Опозиційний кандидат демократичним шляхом перемогти не зможе. Як це зробити, якщо навіть у виборчих комісіях немає жодного їх представника? – нагадує він.

Франак Вячорка / Фото з його сторінки у Facebook

Також Вячорка підтвердив, що на дільниці не допускають спостерігачів. Тих людей, які номінально виконують цю функцію не рахують – це представники режиму.

Очікується, що виборча комісія оголосить про перемогу Лукашенка, який "набере" 72%. А потім країна може перейти у напіввійськовий стан.

Заблокують в’їзди до міст, закриються кордони й відключать інтернет. Можливо нам доведеться жити деякий час без зв’язку із світом,

– говорить Франак Вячорка.

Як пророкує журналіст, під час протестів хтось буде діяти агресивно. І цього чекатиме Лукашенко, оскільки це дає формальний привід для зачистки.

А потім він розповідатиме Заходу, що "хулігани-злочинці побили хлопчика-міліціянта й тому ми їх всіх подавили танками", припускає Вячорка.

"І у цю теорію на заході частково повірять, адже там й досі обговорюють тему "вангерівців", про яких в самій Білорусі вже ніхто не згадує", – наголошує журналіст.

Він думає, що Україні їх не видаватимуть при Лукашенкові: "Відпустять після виборів, але у в’язниці залишать тих, кому пришили зв'язок з найманцями".

Але загалом цю карикатуру на вибори в Білорусі на Заході не оцінять. Їх визнають не дійсними, а яку позицію займе Росія, поки невідомо. У революції там не зацікавлені, переконує Вячорка.

Олександр Лукашенко / Фото president.gov.by

Що скаже Путін?

Кремль також може не визнати вибори, для того щоб зробити Лукашенка максимально слабким й змусити його піти на здачу національних інтересів – Путін мріє зробити з незалежної країни ще одну область у складі РФ.

"Лукашенко може розігнати протести й у світі певний час буде шквал критику в його адресу, але у результаті все закінчиться торгами – Європа намагатиметься врятувати політв’язнів, а Росія посилить свій тиск. Але Лукашенко не враховує фактор вулиці. Вона має вирішальне значення", – підсумовує Франак Вячорка.