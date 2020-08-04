Страшно представить, что будет: эксперт о ситуации в Беларуси накануне выборов президента
Вячеслав Сивчик не может вернуться в Минск, так как его там ждет тюрьма. Он не верит, что можно демократическим путем избавиться от Лукашенко. Эксперт прогнозирует, что после выборов президента в Беларуси будут продолжатся массовые протесты и репрессии.
Уже в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоятся выборы президента. Александра Лукашенко снова признают победителем. В этом никто не сомневается. Интересно лишь то, готовы ли белорусы терпеть его дальше. О ситуации накануне дня голосования рассказывает сайту 24 канала Вячеслав Сивчик.
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Глава белорусского "Руху Салідарнасьці "Разам" Вячеслав Сивчик находится за границей. Он очень хочет вернуться в Минск, но есть проблемы – на родине его ждет арест. Активиста, который организовывал акции против Лукашенко еще в 90-е, в очередной раз приговорили к 15 суткам ареста за участие в акциях против интеграции с Россией.
На сегодняшний день в Сивчика собралось 45 суток неотбытых арестов.
Вячеслав Сивчик / фото с Facebook В.Кошовенко
Белорус без права голоса
Наш собеседник не знает сколько еще будет находиться за пределами Беларуси, а на вопрос журналиста планирует ли он голосовать в день выборов, Сивчик ответил, что не пойдет на участок.
Я не голосую с 2001 года. Не вижу смысла участвовать в этом фарсе. Голоса все равно никто не будет считать,
– сказал Вячеслав Сивчик.
Избирательный процесс в Беларуси политический эксперт называет спектаклем, который демонстрирует миру режим Лукашенко.
"В Беларуси давно лишили людей права избирать власть. Лукашенко просто сам себя назначает на новый срок", – отмечает эксперт.
От диктатора уже давно устало большинство белорусов. Его реальный антирейтинг настолько высок, что граждане готовы поддержать уже кого-либо на выборах, чтобы хоть раз изменить власть.
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Правда, цифр никто точно не знает. Социальные исследования в Беларуси запрещены законом. Люди в шутку приписывают Лукашенко поддержку в 3%. Но в итоге ему нарисуют в ЦИК около 72%.
Вячеслав Сивчик объяснил, что в Беларуси фактически невозможно зафиксировать фальсификацию на выборах, ведь у власти есть монополия на все избирательные комиссии. Оппозицию туда не допускают.
Коронавирус в помощь
Беларусь остается одной из немногих стран, где так и не был объявлен карантин из-за пандемии COVID-19. Единственные места, где все же ввели жесткие меры – тюрьмы и избирательные участки.
По словам Сивчика, на этих выборах на одном участке разрешено находиться только пяти наблюдателям. А во время досрочного голосования, которое уже началось 4 августа – только трем. И это будут все люди от власти.
"Бацькин террор"
И хотя всем видно, что Александр Лукашенко сильно сдал и стал похож на Леонида Брежнева, "Батька" будет цепляться за власть до последнего. А единственный способ, который он знает – террор и сила.
Возможно, это последние выборы при режиме Лукашенко. И они будут особенно грубыми, говорит Вячеслав Сивчик, ведь "такого количества политзаключенных еще не было", отмечает белорусский политический эксперт.
Дело в том, что вся власть Лукашенко держится за счет силовых структур. Вот почему он не встречается с людьми, а ездит по военным и милицейским частям, объясняет Сивчик.
Он рассчитывает только на правоохранителей.
Александр Лукашенко / Фото Telegraf-EPA
Всех оппонентов и несогласных белорусский диктатор бросает за решетку. В эти дни в Минске и других городах людей активно арестовывают.
Есть люди, которые проходят по уголовным делам. Правоохранители насчитывают 25 человек. Но они не учитывают тех, кто был задержан за так называемое сопротивление милиции – этих людей даже не считают политзаключенными. А сейчас за решеткой находятся два десятка таких лиц.
В тюрьме людей держат в ужасных, нечеловеческих условиях и пытают,
– подчеркнул Вячеслав Сивчик.
На фоне выборов президента много внимания уделяют бывшим кандидатам, которых Лукашенко закрыл в СИЗО – Виктору Бабарико и Сергею Тихановскому. Но совсем забыли о других – к примеру, один из представителей оппозиции Беларуси Павел Северинец уже два месяца находится в карцере.
А другого политзаключенного – Николая Статкевича, который также находится в неволе, несправедливо (в этом убежден наш эксперт) обвиняют в связи с российскими наемниками ("вагнеровцами"), которые на днях были задержаны на территории Беларуси. Лукашенко и в этой истории нашел выгоду.
Что будет после 9 августа
Итак, очередной фарс состоится. Но что будет дальше? После объявления результатов (всем известно каких), люди будут массово выходить на улицу, не только в Минске, прогнозирует эксперт.
Очевидно, что результаты выборов не признают в мире, и белорусы тоже не согласны с таким раскладом. Основная масса населения просто ненавидит Лукашенко.
Мне страшно представить, что может произойти 9-10 августа. Репрессии будут увеличиваться. Известно, что уже стягиваются силы в Минск и в другие города. Силовики находятся в состоянии полной готовности,
– рассказал Сивчик.
Уличные массовые акции будут и после выборов. Вячеслав Сивчик хочет, чтобы в Минске собрался Майдан – там его называют "Площадь". Но он не верит, что это возможно. Ведь Лукашенко будет очень жестко реагировать на такой шаг.
То, что готовится разгон и провокации с разных сторон, это уже не секрет.
Очень тревожной новостью для белорусов стало задержание российских наемников. Среди них обнаружили лиц, воевавших на стороне боевиков на Донбассе и один из них, вероятно, расстреливал майдановцев в Киеве во время Революции Достоинства.
Этот факт говорит о том, что в Беларуси планируют бойню по украинскому сценарию.
Путинская Россия заинтересована, чтобы события в Минске были кровавыми,
– подчеркнул Вячеслав Сивчик.
Эксперт отметил, что Кремль хочет использовать недовольство белорусов от власти, которую в свое время и поставила Москва. Путин хочет вернуть Беларусь в СССР, а персонально Лукашенко загнать в тупик с целью подписания им документов, которые фактически могут лишить Беларусь независимости. Речь идет о так называемой тайной конфедерации.
Подробно об этом читайте здесь Тайная конфедерация: кому нужен союз России и Беларуси
Ирония судьбы заключается в том, что без помощи Кремля Александр Лукашенко не продержался бы у власти 26 лет, но теперь он им не нужен, подчеркнул Вячеслав Сивчик.
Эксперт не знает чем все это закончится, но ситуация в Беларуси очень тревожная.