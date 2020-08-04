Вячеслав Сивчик не может вернуться в Минск, так как его там ждет тюрьма. Он не верит, что можно демократическим путем избавиться от Лукашенко. Эксперт прогнозирует, что после выборов президента в Беларуси будут продолжатся массовые протесты и репрессии.

Уже в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоятся выборы президента. Александра Лукашенко снова признают победителем. В этом никто не сомневается. Интересно лишь то, готовы ли белорусы терпеть его дальше. О ситуации накануне дня голосования рассказывает сайту 24 канала Вячеслав Сивчик.

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Глава белорусского "Руху Салідарнасьці "Разам" Вячеслав Сивчик находится за границей. Он очень хочет вернуться в Минск, но есть проблемы – на родине его ждет арест. Активиста, который организовывал акции против Лукашенко еще в 90-е, в очередной раз приговорили к 15 суткам ареста за участие в акциях против интеграции с Россией.

На сегодняшний день в Сивчика собралось 45 суток неотбытых арестов.

Вячеслав Сивчик / фото с Facebook В.Кошовенко

Белорус без права голоса

Наш собеседник не знает сколько еще будет находиться за пределами Беларуси, а на вопрос журналиста планирует ли он голосовать в день выборов, Сивчик ответил, что не пойдет на участок.

Я не голосую с 2001 года. Не вижу смысла участвовать в этом фарсе. Голоса все равно никто не будет считать,

– сказал Вячеслав Сивчик.

Избирательный процесс в Беларуси политический эксперт называет спектаклем, который демонстрирует миру режим Лукашенко.

"В Беларуси давно лишили людей права избирать власть. Лукашенко просто сам себя назначает на новый срок", – отмечает эксперт.

Это, кстати, уже будет шестой его срок. После того как "Батька" пришел к власти в 1994 году, он уничтожил демократическую систему и оппозицию. Лукашенко уже 26 лет правит в Беларусью – по состоянию на 2020 год он занимает должность самое длительное время среди всех европейских глав государств (кроме монархов).

От диктатора уже давно устало большинство белорусов. Его реальный антирейтинг настолько высок, что граждане готовы поддержать уже кого-либо на выборах, чтобы хоть раз изменить власть.

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Правда, цифр никто точно не знает. Социальные исследования в Беларуси запрещены законом. Люди в шутку приписывают Лукашенко поддержку в 3%. Но в итоге ему нарисуют в ЦИК около 72%.

Вячеслав Сивчик объяснил, что в Беларуси фактически невозможно зафиксировать фальсификацию на выборах, ведь у власти есть монополия на все избирательные комиссии. Оппозицию туда не допускают.

Коронавирус в помощь

Беларусь остается одной из немногих стран, где так и не был объявлен карантин из-за пандемии COVID-19. Единственные места, где все же ввели жесткие меры – тюрьмы и избирательные участки.

По словам Сивчика, на этих выборах на одном участке разрешено находиться только пяти наблюдателям. А во время досрочного голосования, которое уже началось 4 августа – только трем. И это будут все люди от власти.

"Бацькин террор"

И хотя всем видно, что Александр Лукашенко сильно сдал и стал похож на Леонида Брежнева, "Батька" будет цепляться за власть до последнего. А единственный способ, который он знает – террор и сила.

Возможно, это последние выборы при режиме Лукашенко. И они будут особенно грубыми, говорит Вячеслав Сивчик, ведь "такого количества политзаключенных еще не было", отмечает белорусский политический эксперт.

Дело в том, что вся власть Лукашенко держится за счет силовых структур. Вот почему он не встречается с людьми, а ездит по военным и милицейским частям, объясняет Сивчик.

Он рассчитывает только на правоохранителей.

Александр Лукашенко / Фото Telegraf-EPA

Всех оппонентов и несогласных белорусский диктатор бросает за решетку. В эти дни в Минске и других городах людей активно арестовывают.

Есть люди, которые проходят по уголовным делам. Правоохранители насчитывают 25 человек. Но они не учитывают тех, кто был задержан за так называемое сопротивление милиции – этих людей даже не считают политзаключенными. А сейчас за решеткой находятся два десятка таких лиц.

В тюрьме людей держат в ужасных, нечеловеческих условиях и пытают,

– подчеркнул Вячеслав Сивчик.

На фоне выборов президента много внимания уделяют бывшим кандидатам, которых Лукашенко закрыл в СИЗО – Виктору Бабарико и Сергею Тихановскому. Но совсем забыли о других – к примеру, один из представителей оппозиции Беларуси Павел Северинец уже два месяца находится в карцере.

А другого политзаключенного – Николая Статкевича, который также находится в неволе, несправедливо (в этом убежден наш эксперт) обвиняют в связи с российскими наемниками ("вагнеровцами"), которые на днях были задержаны на территории Беларуси. Лукашенко и в этой истории нашел выгоду.

Что будет после 9 августа

Итак, очередной фарс состоится. Но что будет дальше? После объявления результатов (всем известно каких), люди будут массово выходить на улицу, не только в Минске, прогнозирует эксперт.

Очевидно, что результаты выборов не признают в мире, и белорусы тоже не согласны с таким раскладом. Основная масса населения просто ненавидит Лукашенко.

Мне страшно представить, что может произойти 9-10 августа. Репрессии будут увеличиваться. Известно, что уже стягиваются силы в Минск и в другие города. Силовики находятся в состоянии полной готовности,

– рассказал Сивчик.

Уличные массовые акции будут и после выборов. Вячеслав Сивчик хочет, чтобы в Минске собрался Майдан – там его называют "Площадь". Но он не верит, что это возможно. Ведь Лукашенко будет очень жестко реагировать на такой шаг.

То, что готовится разгон и провокации с разных сторон, это уже не секрет.

Очень тревожной новостью для белорусов стало задержание российских наемников. Среди них обнаружили лиц, воевавших на стороне боевиков на Донбассе и один из них, вероятно, расстреливал майдановцев в Киеве во время Революции Достоинства.

Этот факт говорит о том, что в Беларуси планируют бойню по украинскому сценарию.

Путинская Россия заинтересована, чтобы события в Минске были кровавыми,

– подчеркнул Вячеслав Сивчик.

Эксперт отметил, что Кремль хочет использовать недовольство белорусов от власти, которую в свое время и поставила ​​Москва. Путин хочет вернуть Беларусь в СССР, а персонально Лукашенко загнать в тупик с целью подписания им документов, которые фактически могут лишить Беларусь независимости. Речь идет о так называемой тайной конфедерации.

Подробно об этом читайте здесь Тайная конфедерация: кому нужен союз России и Беларуси

Ирония судьбы заключается в том, что без помощи Кремля Александр Лукашенко не продержался бы у власти 26 лет, но теперь он им не нужен, подчеркнул Вячеслав Сивчик.

Эксперт не знает чем все это закончится, но ситуация в Беларуси очень тревожная.