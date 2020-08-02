Среди задержанных боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси, возможно, обнаружили бывшего беркутовца, который мог быть причастным к расстрелам евромайдановцев. Говорится об уроженце Славянска Андрее Бакуновиче.

В твиттере проекта "Миротворец" обнародовали фото, на котором заметили сходство наемника и бывшего бойца "Беркута".

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Что известно об Андрее Бакуновиче

42-летний Андрей Бакунович родом из Славянска. Он самый известный из пойманных боевиков. В ЧВК Вагнера Бакунович был руководителем снайперской группы.

С 2014 года он участвовал в боевых действиях на стороне пророссийских оккупантов. После ранения в 2015 году неоднократно летал в Сирию.

Также о нем вспоминали в докладе экспертов по ситуации в Ливии, обнародованном Советом Безопасности ООН 24 апреля 2020 года. Бакунович также был среди 122 установленных экспертами бойцов "Вагнера" ​​в Ливии.

Бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор Виктор Ягуней в комментарии "Обозревателю" сообщил, что Бакунович ранее принял российское гражданство и служил в вооруженных силах РФ. Он не исключил, что на документах и ​​фото времен Майдана один и тот же человек.

Задержание вагнеровцев в Беларуси: главное

29 июля в Беларуси задержали по меньшей мере 33-х боевиков ЧВК "Вагнера", которые прибыли из России.

Правоохранители Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента.

В Украине инцидентом также заинтересовались. Многие из задержанных воевали на стороне пророссийских оккупантов на Донбассе. СБУ заявила, что будет инициировать экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер".

В России традиционно заявляют, что задержанные – это туристы, которые направлялись в Стамбул.

Подробнее о том, кого именно из группы боевиков Вагнера задержали в Беларуси – читайте по ссылке.