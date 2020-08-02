Вагнерівця Бакуновича запідозрили в причетності до розстрілів на Майдані: що відомо
Серед затриманих бойовиків ПВК "Вагнера" в Білорусі, можливо, виявили колишнього беркутівця, який міг бути причетним до розстрілів євромайданівців. Мовиться про уродженця Слов'янська Андрія Бакуновича.
У твітері проєкту "Миротворець" оприлюднили фото, на якому помітили схожість найманця і колишнього бійця "Беркуту".
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Що відомо про Андрія Бакуновича
- 42-річний Андрій Бакунович родом зі Слов'янська. Він найвідоміший зі спійманих бойовиків. В ПВК Вагнера Бакунович був керівником снайперської групи.
- З 2014 року він брав участь у бойових діях на боці проросійських окупантів. Після поранення в 2015 році неодноразово літав у Сирію.
- Також про нього згадували в доповіді експертів щодо ситуації в Лівії, оприлюдненій Радою Безпеки ООН 24 квітня 2020 року. Бакунович також був серед 122 встановлених експертами бійців "Вагнера" в Лівії.
Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор Віктор Ягун в коментарі "Обозревателю" повідомив, що Бакунович раніше прийняв російське громадянство і служив в збройних силах РФ. Він не виключив, що на документах і фото часів Майдану одна й та ж людина.
Затримання вагнерівців у Білорусі: головне
- 29 липня в Білорусі затримали щонайменше 33-ох бойовиків ПВК "Вагнера", які прибули з Росії.
- Правоохоронці Білорусі вважають, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії" президента.
- В Україні інцидентом також зацікавилися. Чимало із затриманих воювали на боці проросійських окупантів на Донбасі. СБУ заявила, що ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер".
- У Росії традиційно заявляють, що затримані – це туристи, які прямували в Стамбул.