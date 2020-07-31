Затримані вагнерівці в Білорусі: в ЗМІ оприлюднили фото та прізвища бойовиків
ЗМІ вдалося встановити особи затриманих в Білорусі бойовиків з групи "Вагнера". Чимало з них воювали за окупантів на Донбасі, а також брали участь у конфлікті в Сирії.
Як мінімум семеро з них воювали в Сирії, троє брали участь у війні на Донбасі. Про це повідомляє російське видання "Новая газета".
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Кого з бойовиків ПВК "Вагнера" затримали
Найвідоміший зі спійманих бойовиків – 42-річний Андрій Бакунович.
- З 2014 року він брав участь у бойових діях на боці проросійських окупантів. Після поранення в 2015 році неодноразово брав участь у сирійському конфлікті.
- Також про нього згадували в доповіді експертів щодо ситуації в Лівії, оприлюдненій Раді Безпеки ООН 24 квітня 2020 року. Бакунович також був серед 122 встановлених експертами бійців "Вагнера" в Лівії.
Андрій Бакунович / Фото видання "Новая газета"
Також у Сирії воював 31-річний Сергій Маслов родом з-під Калуги.
- В ПВК "Вагнера" він прийшов кулеметником у 2016 році. Був курсантом, а згодом рік прослужив прапорщиком в прикордонних військах. Ще рік попрацював бійцем в ОМОНі "Зубр".
- Цікаво, що з 2012 року Маслов працював мийником автомобілів, таксистом, кур'єром.
Сергій Маслов / Фото видання "Новая газета"
45-річний Рустем Зайдуллін під позивним "Салім" родом з Башкирії.
- У 2001 – 2003 роках служив за контрактом у розвідці на території Чечні. Також працював в приватній охороні.
- Як приватний охоронець притягувався до кримінальної відповідальності через перевищення повноважень. У Вагнері служив з 2015 року. Брав активну участь у війні на Донбасі та в Африці.
Рустем Зайдуллін / Фото видання "Новая газета"
35-річний Ринат Карімов під позивним "Аватар".
- Будівельник з Челябінська. У 2015 році воював на Донбасі в підрозділі терориста "Мотороли" в батальйоні "Спарта".
- З весни 2016 року перебував у групі "Вагнера".
Ринат Карімов / Фото видання "Новая газета"
Тахір Бахтігараєв, позивний "фартовий", 40-річний водій з Пермі. У "Вагнера" з початку 2015 року. Воював у Сирії.
Тахір Бахтігараєв / Фото видання "Новая газета"
Також відомо про затримання Олександра Алтухова, Андрія Кожевникова, Рафіка Танова. Про них видання розповіло небагато, але журналістам точно відомо, що вони у складі "Вагнера" відвідували Сирію.
Затримані "вагнерівці" в Білорусі: головне
- 29 липня в Білорусі затримали понад три десятки іноземців. Згодом вони виявилися бойовиками ПВК "Вагнера".
- Прибули найманці з Росії й жили в санаторії "Белорусочка" під Мінськом.
- У Білорусі вважають, що метою російських бойовиків була дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії президента. Зокрема, їх підозрюють у підготовці теракту. Також російських найманців пов’язують з опонентами Лукашенка Тихановським і Сташевським.
- Імена багатьох із затриманих вагнерівців є в українській базі "Миротворець". Тобто вони є учасниками війни на Донбасі з боку проросійських сил.
- РНБО України пропонує домагатися екстрадиції бойовиків групи "Вагнер" в Україну. У СБУ вже підтвердили такі наміри.
- Російський посол в Білорусі напередодні теж висував схожу версію про "російських громадян, що спізнилися на літак".