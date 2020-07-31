СМИ удалось установить личности задержанных в Беларуси боевиков из группы "Вагнера". Многие из них воевали за оккупантов на Донбассе, а также принимали участие в конфликте в Сирии.

Как минимум семеро из них воевали в Сирии, трое участвовали в войне на Донбассе. Об этом сообщает российское издание "Новая газета".

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Кого из боевиков ЧВК "Вагнера" ​​задержали

Самый известный из пойманных боевиков – 42-летний Андрей Бакунович.

С 2014 года он участвовал в боевых действиях на стороне пророссийских оккупантов. После ранения в 2015 году неоднократно принимал участие в сирийском конфликте.

Также о нем вспоминали в докладе экспертов по ситуации в Ливии, обнародованном Советом Безопасности ООН 24 апреля 2020 года. Бакунович также был среди 122 установленных экспертами бойцов "Вагнера" ​​в Ливии.



Андрей Бакунович / Фото издание "Новая газета"

Также в Сирии воевал 31-летний Сергей Маслов родом из-под Калуги.

В ЧВК "Вагнера" он пришел пулеметчиком в 2016 году. Был курсантом, а затем год прослужил прапорщиком в погранвойсках. Еще год поработал бойцом в ОМОНе "Зубр".

Интересно, что с 2012 года Маслов работал мойщиком автомобилей, таксистом, курьером.



Сергей Маслов / Фото издание "Новая газета"

45-летний Рустам Зайдуллин под позывным "Салим" родом из Башкирии.

В 2001 – 2003 годах служил по контракту в разведке на территории Чечни. Также работал в частной охране.

Как частный охранник привлекался к уголовной ответственности за превышение полномочий. В Вагнере служил с 2015 года. Принимал активное участие в войне на Донбассе и в Африке.



Рустам Зайдуллин / Фото издание "Новая газета"

35-летний Ринат Каримов под позывным "Аватар".

Строитель из Челябинска. В 2015 году воевал на Донбассе в подразделении террориста "Моторолы" в батальоне "Спарта".

С весны 2016 года находился в группе "Вагнера".



Ринат Каримов / Фото издание "Новая газета"

Тахир Бахтигараев, позывной "фартовый", 40-летний водитель из Перми. В "Вагнере" с начала 2015 года. Воевал в Сирии.



Тахир Бахтигараев / Фото издание "Новая газета"

Также известно о задержании Александра Алтухова, Андрея Кожевникова, Рафика Танова. О них издание рассказало немного, но журналистам точно известно, что они в составе "Вагнера" ​​посещали Сирию.