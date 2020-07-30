Громкое задержание членов ЧВК "Вагнера" в Беларуси породило новую волну интереса к этому образованию. Военные наемники из частной армии Кремля принимают участие в самых горячих конфликтах планеты – от Венесуэлы до Донбасса. Есть среди них и немало украинцев.

Основные факты из истории создания ЧВК "Вагнера" ​​– читайте в материале 24 канала.

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Когда и как возникла идея создания ЧВК "Вагнера"

В 2010 году за четыре года до аннексии Крыма Санкт-Петербург посетил основатель первой в мире частной армии Эбен Барлоу, который более 15 лет принимал участие в войнах в Африке. Он поделился с российскими генералами информацией о том, какой "полезной" может быть частная военная армия.

Идея заключалась в том, чтобы использовать нелегальных бойцов для "деликатных" спецзаданий за рубежом, минимизируя огласку и проблемы в случае провальных операций.

Толчком к этому могло стать задержание в 2004 году трех кадровых военных РФ в Катаре. Их подозревали в убийстве первого президента Чечни Зелимхана Яндарбиева. Чтобы вернуть их в Россию, в ситуацию пришлось лично вмешиваться Путину.

Наемников из плена же вытаскивать необязательно: они могут рисковать жизнью за гонорары и посмертную компенсацию для родственников.

Как ни странно, идею создать частную армию доверили так называемом "повару" Путина, а по совместительству главному исполнителю преступных прихотей – Евгению Пригожину. По крайней мере на это указывают многочисленные расследования, в частности журналисты-расследователи The Bell.

Кто такой Евгений Пригожин?

Приближенный к Путину российский олигарх, которого считают владельцем нелегальной частной армии ЧВК "Вагнера". Его еще называют поваром российского президента. Против него введены санкции США за финансирование так называемой "фабрики троллей", которая влияла на результаты выборов в США в 2016 году.



Сам Пригожин отрицает как свою причастность, так и само существование ЧВК "Вагнера". Он обвиняет в дезинформации СБУ.



Евгений Пригожин (слева) обслуживает Путина за столом / Фото AP

Кто руководит группой и сколько членов она насчитывает

50-летний Дмитрий Уткин "Вагнер", 1970 года рождения, считается руководителем одноименной частной военной компании. Он занялся этим после увольнения с должности командира 700-го отдельного отряда спецназа второй отдельной бригады специального назначения ГРУ, дислоцированного в Псковской области.

В 2016 году Уткин был на спецприеме в Кремле для военных, "отличившихся особым героизмом". С июня 2017 года он находится под санкциями США, в списке американского Минфина сказано: "Связан с частной военной компанией Вагнера".



Дмитрий Уткин "Вагнер" (слева) вместе с Путиным и другими разведчиками / Фото "Фонтанка"

В 2013 году в ЧВК "Вагнера" ​​начали набирать наемников. По данным СМИ, всего в рядах "частной армии Путина" с 2014 года могли "служить" от 7 до 10 тысяч наемников.

Сколько платят "вагнеровцам" и как их нанимают

Набор наемников, судя по информации о погибших, шел по всей России. Очень многие из убитых в Сирии ранее имели опыт ведения боевых действий на востоке Украины. Это подтверждают как родственники, так и знакомые погибших наемников.

В докладе ООН говорилось, что, кроме россиян, в составе ЧВК воюют граждане Украины, Беларуси, Молдовы и Сербии.

Принятые на работу в ЧВК наемники подписывают соглашение о неразглашении информации. Все претенденты заполняют анкеты с личной информацией, фотографией, проходят проверку на полиграфе и за свою работу получают от 160 до 240 тысяч рублей в месяц.

Россия скрывает количество и имена погибших "вагнеровцев". В то же время СМИ узнают о них от их родственников.

Смотрите видеосюжет журналистов о том, как проходят похороны "вагнеровцев":

Обратите внимание! Частная военная компания "Вагнера" ​​– неофициальная военная организация, которая якобы не входит в регулярные вооруженные силы России и не имеет юридического статуса на ее территории. Существование ЧВК "Вагнера" ​​официально в России отрицают. Кремль только признает, что россияне могут принимать участие в боевых действиях за рубежом в частном порядке.

Что известно о преступлениях ЧВК "Вагнера" ​​в Украине

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В Службе безопасности уверены, что это не просто "частная армия", а одно из подразделений на службе разведки Минобороны России. Среди членов группы СБУ обнаружила наемников, которые не только активно участвовали в боевых действиях на Донбассе в 2014 году, но и были ее инициаторами.

На их совести уже немало преступлений, совершенных на территории Украины.

Именно "вагнеровцы" были теми, кто начинал кровавые боевые действия в Луганской области – захват власти в области, захват Луганского аэропорта. Они также помогали российским кадровым военным штурмовать Дебальцево.



"Вагнеровцы" в Украине / Фото из сепаратистских СМИ

В составе российской частной военной компании "Вагнера", бойцы которой воевали на стороне боевиков на Донбассе и участвуют в военных действиях в Сирии, функционирует ротно-тактическая группа "Карпаты", которая обычно состоит из украинцев. По итогам расследования команда проекта "ИХТАМНЕТ_М0209" совместно с волонтерами международной разведывательного сообщества InformNapalm установили около 50 наемников.

С именами украинских наемников и их "послужным списком" можно ознакомиться – по ссылке.

Где еще оставили следы "вагнеровцы"

Со второй половины 2015 года бандформирование ЧВК "Вагнера" ​​заявили о себе в Сирии. Бойцы, в частности, активно участвовали в первом и втором штурме Пальмиры в 2016 и 2017 годах.

С июня 2017 года цель наемников, как сообщали российские СМИ, изменилась. Минобороны РФ резко сократило поставки группе вооружения, передавая только устаревшие образцы.

ЧВК "Вагнера" ​​предложили получать финансирование в Сирии за счет захвата и охраны нефтяных и газовых месторождений.

Также наемники активно участвуют в вооруженных конфликтах в Африке. В частности, в Судане и ЦАР. По данным BBC, следы ЧВК "Вагнера" ​​были замечены в Судане с конца 2017 года.

30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое известных российских журналистов: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Они отправились туда, чтобы расследовать деятельность ЧВК "Вагнера". По данным СМИ, убили их именно наемники из одноименной группы.

В 2020 году бойцы "Вагнера" ​​засветились в Ливии, где продолжается гражданский конфликт. Международно признанное правительство национального единства Ливии требовало введения международных санкций против ЧВК "Вагнера". Россиян обвиняли в захвате нефтяных месторождений на севере Африки. И хотя Москва официально опровергает свое участие в Ливии, доклад ООН признала – 1200 "вагнеровцев" участвуют в этой войне на стороне Халифы Хафтара.

По данным СМИ, "вагнеровцев" отправляли и в Венесуэлу на помощь авторитарном Никласу Мадуро.

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