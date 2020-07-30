Гучне затримання членів ПВК "Вагнера" в Білорусі спричинило нову хвилю інтересу до цього утворення. Військові найманці з приватної армії Кремля беруть участь в найгарячіших конфліктах планети – від Венесуели до Донбасу. Є серед них і чимало українців.

Основні факти з історії створення ПВК "Вагнера" – читайте в матеріалі 24 каналу.

До теми "Наш бізнес – смерть": затримані у Білорусі бойовики воювали на Донбасі

Коли і як виникла ідея створення ПВК "Вагнера"

У 2010 році за чотири роки до анексії Криму в Санкт-Петербург завітав засновник першої в світі приватної армії Ебен Барлоу, який понад 15 років брав участь у війнах в Африці. Він поділився з російськими генералами інформацією про те, якою "корисною" може бути приватна військова армія.

Ідея полягала в тому, щоб використовувати нелегальних бійців для "делікатних" спецзавдань за кордоном, мінімізуючи розголос і проблеми у випадку провальних операцій.

Поштовхом до цього могло стати затримання в 2004 році трьох кадрових військових РФ у Катарі. Їх підозрювали у вбивстві першого президента Чечні Зелімхана Яндарбієва. Щоб повернути їх до Росії, в ситуацію довелося особисто втручатися Путіну.

Найманців з полону ж витягувати необов'язково: вони можуть ризикувати життям за гонорари і посмертну компенсацію для родичів.

Як не дивно, ідею створити приватну армію довірили так званому "кухареві" Путіна , а за сумісництвом головному виконувачу злочинних забаганок – Євгену Пригожину. Принаймні на це вказують численні розслідування, зокрема журналісти-розслідувачі The Bell.



Хто такий Євген Пригожин? Близький до Путіна російський олігарх, якого вважають власником нелегальної приватної армії ПВК "Вагнера". Його ще називають кухарем російського президента. Проти нього введені санкції США за фінансування так званої "фабрики тролів", яка впливала на результати виборів в США в 2016 році.



Сам Пригожин заперечує як свою причетність, так і саме існування ПВК "Вагнера". Він звинувачує в дезінформації СБУ.



Євген Пригожин (зліва) обслуговує Путіна за столом / Фото AP

Хто керує групою і скільки членів вона налічує

50-річний Дмитро Уткін "Вагнер", 1970 року народження, вважається керівником однойменної приватної військової компанії. Він зайнявся цим після звільнення з посади командира 700-го окремого загону спецназу 2-ої окремої бригади спеціального призначення ГРУ, дислокованого в Псковської області.

У 2016 році Уткін був на спецприйомі в Кремлі для військових, "які відзначилися особливим героїзмом". З червня 2017 року він перебуває під санкціями США, в списку американського Мінфіну зазначено: "Пов'язаний з приватною військовою компанією Вагнера".



Дмитро Уткін "Вагнер" (зліва) разом з Путіним та іншими розвідниками / Фото "Фонтанка"

У 2013 році до ПВК "Вагнера" почали набирати найманців. За даними ЗМВ, всього в рядах "приватної армії Путіна" з 2014 року могли "служити" від 7 до 10 тисяч найманців.

Скільки платять "вагнерівцям" і як їх наймають

Набір найманців, судячи з інформації про загиблих, йшов по всій Росії. Дуже багато з убитих в Сирії раніше мали досвід ведення бойових дій на сході України. Це підтверджують як родичі, так і знайомі загиблих найманців.

У доповіді ООН мовилось, що, крім росіян, у складі ПВК воюють громадяни України, Білорусі, Молдови та Сербії.

Прийняті на роботу в ПВК найманці підписують угоду про нерозголошення інформації. Всі претенденти заповнюють анкети з особистою інформацією, фотографією, проходять перевірку на поліграфі і за свою роботу отримують від 160 до 240 тисяч рублів на місяць.

Росія приховує кількість та імена загиблих "вагнерівців". Водночас ЗМІ дізнаються про них від їхніх родичів.

Дивіться відеосюжет журналістів про те, як відбуваються похорони "вагнерівців":

Зверніть увагу! Приватна військова компанія "Вагнера" – неофіційна військова організація, яка начебто не входить в регулярні збройні сили Росії і не має юридичного статусу на її території. Існування ПВК "Вагнера" офіційно в Росії заперечують. Кремль лише визнає, що росіяни можуть брати участь в бойових діях за кордоном у приватному порядку.

Що відомо про злочини ПВК "Вагнера" в Україні

До теми Керівник апарату глави СБУ: ПВК "Вагнера" не існує. Є позаштатний підрозділ ГРУ Росії

В Службі безпеки впевнені, що це не просто "приватна армія", а один з підрозділів на службі розвідки Міноборони Росії. Серед членів групи СБУ виявила найманців, які не лише брали активну участь у бойових діях на Донбасі в 2014 році, але й були її ініціаторами.

На їхній совісті вже чимало злочинів, скоєних на території України.

Саме "вагнерівці" були тими, хто починав криваві бойові дії в Луганській області – захоплення влади в області, захоплення Луганського аеропорту. Вони також допомагали російським кадровим військовим штурмувати Дебальцеве.



"Вагнерівці" в Україні / Фото з сепаратистських ЗМІ

У складі російської приватної військової компанії "Вагнера", бійці якої воювали на боці бойовиків на Донбасі та беруть участь у військових діях у Сирії, функціонує ротно-тактична група "Карпати", яка здебільшого складається з українців. За підсумками розслідування команда проєкту "ИХТАМНЕТ_М0209" спільно з волонтерами міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm встановили близько 50 найманців.

З іменами українських найманців та їхнім "послужним списком" можна ознайомитись – за посиланням.

Де ще залишили сліди "вагнерівці"

З другої половини 2015 року бандформування ПВК "Вагнера" заявили про себе в Сирії. Бійці, зокрема, активно брали участь в першому і другому штурмі Пальміри в 2016 та 2017 роках.

З червня 2017 року мета найманців, як повідомляли російські ЗМІ, змінилася. Міноборони РФ різко скоротило постачання групі озброєння, передаючи лише застарілі зразки.

ПВК "Вагнера" запропонували отримувати фінансування в Сирії за рахунок захоплення і охорони нафтових і газових родовищ.

Також найманці беруть активну участь у збройних конфліктах в Африці. Зокрема, в Судані та ЦАР. За даними BBC, сліди ПВК "Вагнера" були помічені в Судані з кінця 2017 року.

30 липня 2018 року в Центральноафриканській республіці були вбиті три відомі російські журналісти: Кирило Радченко, Олександр Расторгуєв і Орхан Джемаль. Вони вирушили туди, щоб розслідувати діяльність ПВК "Вагнера". За даними ЗМІ, вбили їх саме найманці з однойменної групи.

У 2020 році бійці "Вагнера" засвітилися в Лівії, де триває громадянський конфлікт. Міжнародно визнаний уряд національної єдності Лівії вимагав запровадження міжнародних санкцій проти ПВК "Вагнера". Росіян звинувачували в захопленні нафтових родовищ на півночі Африки. І хоча Москва офіційно спростовує свою участь в Лівії, доповідь ООН визнала – 1200 "вагнерівців" беруть участь у цій війні на боці Халіфи Хафтара.

За даними ЗМІ, "вагнерівців" відправляли й у Венесуелу на допомогу авторитарному Нікласу Мадуро.

Детальніше Війна у Лівії: апетити Росії та нафтове прокляття