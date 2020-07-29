"Наш бізнес – смерть": затримані у Білорусі бойовики воювали на Донбасі
У Білорусі затримали 33 бойовиків, які нібито мали дестабілізовувати ситуацію в країні напередодні виборів. Серед них є члени приватної військової компанії "Вагнер" і зрадники України, які воювали на Донбасі за Росію.
Білоруська державна інформагенція БЕЛТА опублікувала список імен затриманих. Дані деяких бойовиків внесено в українську базу "Миротворець".
Важливо знати У Білорусі затримали 33 бійці іноземного військового формування: це бойовики "Вагнера"
Зокрема, в переліку затриманих зазначено Олега Дригу, який воював на Донбасі на боці терористів. Також серед затриманих є російські найманці Сергій Щербаков і Тахір Бахтігараєв.
Російське видання "Фонтанка" пише, що мінімум шестеро з затриманих бойовиків воювали в рядах терористів:
- уродженець Донецька Олега Дрига,
- Геннадій Фетисов, теж із Донецька, колишній беркутівець, командувач "Оплоту"
- уродженець Слов'янська Максим Кошман з позивним "Коршун",
- Павло Нижник з Макіївки,
- Ігор Шеломенцев з Улан-Уде,
- Тахір Бахтігараев з Пермі.
Із повним списком затриманих у Білорусі, що налічує 33 бойовиків, можна ознайомитися за посиланням.
Затримані в Білорусі бойовики, що є базі "Миротворця" / Скриншоти із lite.myrotvorets.center
Що таке ПВК "Вагнера"?Це російська військова структура, що формується з найманців. Була створеною у 2013 році та за цей час брала участь у бойових діях у низці "гарячих точок". Зокрема, найманці "Вагнера" воювали на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Росії режиму Асада, а також у Судані.
Росія не визнає найманців на офіційному рівні, проте у російських ЗМІ організація згадуєтья як приватна військова компанія під командуванням підполковника ЗС РФ у відставці Дмитра Уткіна, більш відомого за позивним "Вагнер".