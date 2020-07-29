У Білорусі затримали 33 бойовиків, які нібито мали дестабілізовувати ситуацію в країні напередодні виборів. Серед них є члени приватної військової компанії "Вагнер" і зрадники України, які воювали на Донбасі за Росію.

Білоруська державна інформагенція БЕЛТА опублікувала список імен затриманих. Дані деяких бойовиків внесено в українську базу "Миротворець".

Важливо знати У Білорусі затримали 33 бійці іноземного військового формування: це бойовики "Вагнера"

Зокрема, в переліку затриманих зазначено Олега Дригу, який воював на Донбасі на боці терористів. Також серед затриманих є російські найманці Сергій Щербаков і Тахір Бахтігараєв.

Російське видання "Фонтанка" пише, що мінімум шестеро з затриманих бойовиків воювали в рядах терористів:

уродженець Донецька Олега Дрига,

Геннадій Фетисов, теж із Донецька, колишній беркутівець, командувач "Оплоту"

уродженець Слов'янська Максим Кошман з позивним "Коршун",

Павло Нижник з Макіївки,

Ігор Шеломенцев з Улан-Уде,

Тахір Бахтігараев з Пермі.

Із повним списком затриманих у Білорусі, що налічує 33 бойовиків, можна ознайомитися за посиланням.

Затримані в Білорусі бойовики, що є базі "Миротворця" / Скриншоти із lite.myrotvorets.center

Важлива заувага. 9 серпня в Білорусії пройдуть чергові президентські вибори. Передвиборна кампанія супроводжується масовими протестними акціями та переслідуванням опозиційних кандидатів. Вже не вперше у Білорусі напередодні виборів або протестних акцій з'являються повідомлення про спійманих бойовиків, що мають "дестабілізувати" ситуацію.