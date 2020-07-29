"Наш бизнес – смерть": задержанные в Беларуси боевики воевали на Донбассе
В Беларуси задержали 33 боевика, которые якобы должны были дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов. Среди них есть члены частной военной компании "Вагнер" и предатели Украины, которые воевали на Донбассе за Россию.
Белорусская государственная информагентство БЕЛТА опубликовала список имен задержанных. Данные некоторых боевиков внесены в украинскую базу "Миротворец".
Важно знать В Беларуси задержали 33 бойцов иностранного военного формирования: это боевики "Вагнера"
В частности, в перечне задержанных указан Олег Дрига, который воевал на Донбассе на стороне террористов. Также среди задержанных есть российские наемники Сергей Щербаков и Тахир Бахтигараев.
Российское издание "Фонтанка" пишет, что минимум шестеро из задержанных боевиков воевали в рядах террористов:
- уроженец Донецка Олега Дрыга,
- Геннадий Фетисов, тоже из Донецка, бывший беркутовец, командующий "Оплота"
- уроженец Славянска Максим Кошман с позывным "Коршун",
- Павел Нижник из Макеевки,
- Игорь Шеломенцев из Улан-Удэ,
- Тахир Бахтигараев из Перми.
С полным списком задержанных в Беларуси, насчитывающим 33 боевиков, можно ознакомиться по ссылке.
Задержанные в Беларуси боевики, что есть в базе "Миротворца" / Скриншоты из lite.myrotvorets.center
Что такое ЧВК "Вагнера"?
Это российская военная структура, формирующаяся из наемников. Была создана в 2013 году и за это время участвовала в боевых действиях в ряде "горячих точек". В частности, наемники "Вагнера" воевали на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника России режима Асада, а также в Судане.
Россия не признает наемников на официальном уровне, однако в российских СМИ организация упоминается как частная военная компания под командованием подполковника ВС РФ в отставке Дмитрия Уткина, более известного под позывным "Вагнер".