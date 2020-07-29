В Беларуси задержали 33 боевика, которые якобы должны были дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов. Среди них есть члены частной военной компании "Вагнер" и предатели Украины, которые воевали на Донбассе за Россию.

Белорусская государственная информагентство БЕЛТА опубликовала список имен задержанных. Данные некоторых боевиков внесены в украинскую базу "Миротворец".

Важно знать В Беларуси задержали 33 бойцов иностранного военного формирования: это боевики "Вагнера"

В частности, в перечне задержанных указан Олег Дрига, который воевал на Донбассе на стороне террористов. Также среди задержанных есть российские наемники Сергей Щербаков и Тахир Бахтигараев.

Российское издание "Фонтанка" пишет, что минимум шестеро из задержанных боевиков воевали в рядах террористов:

уроженец Донецка Олега Дрыга,

Геннадий Фетисов, тоже из Донецка, бывший беркутовец, командующий "Оплота"

уроженец Славянска Максим Кошман с позывным "Коршун",

Павел Нижник из Макеевки,

Игорь Шеломенцев из Улан-Удэ,

Тахир Бахтигараев из Перми.

С полным списком задержанных в Беларуси, насчитывающим 33 боевиков, можно ознакомиться по ссылке.

Задержанные в Беларуси боевики, что есть в базе "Миротворца" / Скриншоты из lite.myrotvorets.center

Важное замечание. 9 августа в Беларуси пройдут очередные президентские выборы. Предвыборная кампания сопровождается массовыми протестными акциями и преследованием оппозиционных кандидатов. Уже не впервые в Беларуси накануне выборов или протестных акций появляются сообщения о пойманных боевиках, которые должны "дестабилизировать" ситуацию.