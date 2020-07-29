В Беларуси СМИ сообщили, что в ночь на 29 июля под Минском задержали 32 бойца иностранной частной военной компании. Впрочем пока неизвестно о компании, из какой страны говорится.

О задержании боевиков первым сообщило государственное издание БелТА.

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В сообщении только указано ориентировочное время, когда произошло задержание в ночь на 29 июля. Впрочем нет информации ни о стране, из которой приехали иностранные бойцы ЧВК, ни об органе, который проводил задержание.

Еще одно издание TUT.by пыталось пообщаться с белорусскими правоохранителями по-поводу задержания. Впрочем установить какую-то информацию не удалось. Ее не предоставили ни в КГБ, ни в Следственном комитете, ни в МВД Беларуси.

В то же время накануне вечером в Минске прошли митинги за оппозиционных кандидатов. Тогда ОМОН задержал 50 активистов, пишет оппозиционное издание "Вясна".

Впрочем, пока нет никакой информации о том, что между этими двумя задержаниями может быть какая-то связь. Более того, многих активистов в тот же вечер отпустили.