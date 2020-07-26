Главная конкурентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская 26 июля собрала многотысячные митинги в крупнейших городах .

Тихановская приехала в Гомельскую область, в частности она побывала в городах Жлобин, Речица, а также в самом Гомеле, откуда родом ее муж Сергей. Именно вместо него она и идет в президенты. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Тихановская уже побывала в 11 городах во время своей предвыборной кампании.

В Гомеле тысячи людей пришли поддержать кандидатку, не все смогли поместиться на площадке, которую отвели под митинг, некоторые люди стояли на прилегающих улицах. Увидеть, сколько людей пришло, можно благодаря фото с дрона.

Также в Гомеле состоялся не только предвыборный митинг, но и концерт.

Смотрите видео с митинга в Гомеле:

Еще одно видео с митинга за Тихановскую:



Митинг в Гомеле / Фото "Радио Свобода"

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