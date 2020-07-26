Тысячи белорусов вышли в поддержку конкурентки Лукашенко Тихановской: впечатляющие видео, фото
Главная конкурентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская 26 июля собрала многотысячные митинги в крупнейших городах .
Тихановская приехала в Гомельскую область, в частности она побывала в городах Жлобин, Речица, а также в самом Гомеле, откуда родом ее муж Сергей. Именно вместо него она и идет в президенты. Об этом сообщает "Радио Свобода".
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Как в Беларуси поддерживают Тихановскую
- Тихановская уже побывала в 11 городах во время своей предвыборной кампании.
- В Гомеле тысячи людей пришли поддержать кандидатку, не все смогли поместиться на площадке, которую отвели под митинг, некоторые люди стояли на прилегающих улицах. Увидеть, сколько людей пришло, можно благодаря фото с дрона.
- Также в Гомеле состоялся не только предвыборный митинг, но и концерт.
Смотрите видео с митинга в Гомеле:
Еще одно видео с митинга за Тихановскую:
Митинг в Гомеле / Фото "Радио Свобода"
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Что известно о Тихановской и почему она главная конкурентка Лукашенко
- Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа.
- Светлана Тихановская стала главной оппозиционной конкуренткой действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, которую зарегистрировали на выборы.
- Основные оппозиционные кандидаты объединились и поддержали Тихановскую. В целом, несмотря на многочисленные аресты, регистрация Тихановской является знаковым событием для Беларуси, так как Лукашенко едва ли не впервые будет иметь на выборах реальную конкурентку.
- Между тем других кандидатов, в частности Валерия Цепкало и Виктора Бабарыко, не зарегистрировали. Последний вообще сидит в СИЗО, против него возбудили уголовное дело.
- Ранее Лукашенко делал немало сексистских заявлений, мол "человек в юбке" не способен быть главнокомандующей и руководить страной.