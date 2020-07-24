Белорусский оппозиционер и экс-кандидат в президенты Валерий Цепкало срочно покинул страну. Вместе с собой он взял детей. Причиной этому стала информация о его возможном аресте.

Наразі він перебуває у Москві. Про це повідомив російський опозиційний канал "Дождь".

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Чому Цепкало вирішив покинути Білорусь

За словами Валерія Цепкала, до нього надійшла інформація про те, що готується його арешт. Щоб уникнути переслідування, він разом з двома дітьми поїхав. Водночас дружина Цепкала залишилася у Білорусі. Вона бере участь у виборчій кампанії кандидата в президенти Світлани Тіхановском.

Що відомо про Валерія Цепкала? Колишній заступник міністра закордонних справ Білорусі, ексдиректор Парку високих технологій. Валерій Цепкало критикував президента Олександра Лукашенка і збирався брати участь в президентських виборах.

Вероніка Цепкало сказала, що сім'я має інформацію не тільки про можливий арешт Валерія Цепкало, але і ймовірне позбавлення сім'ї батьківських прав.

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Позиція МВС Білорусі

29 червня в МВС Білорусі заявили, що до відомства надійшли матеріали про "факти протиправної діяльності» Валерія Цепкало, на підставі яких було відкрито перевірка.