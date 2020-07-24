Европейская служба внешнеполитической деятельности обратилась к властям Беларуси с довольно резким заявлением. ЕС призвал Лукашенко освободить всех произвольно задержанных политических активистов и обеспечить справедливое, беспристрастное и прозрачное расследование всех случаев.

С соответствующим заявлением Европейская служба внешнеполитической деятельности выступила 23 июля. Об этом сообщает EEAS.

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Президентские выборы в Беларуси: в ЕС обеспокоены

В этот же день в Брюсселе состоялась встреча высокопоставленных представителей ЕС и Беларуси, участники которой обсудили вопросы прав человека и демократии в свете предстоящих выборов президента в восточноевропейской стране.

Брюссель вновь выразил обеспокоенность по поводу "несоблюдения Беларусью фундаментальных свобод" и "произвольного исключения кандидатов из избирательного процесса".

Кроме того, Евросоюз жалеет о несвоевременном приглашении Минском наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на выборы, сказано в заявлении EEAS. Брюссель призвал белорусские власти "уважать международные избирательные стандарты в части избирательного процесса".

Актуально Лукашенко у власти: история выборов президента Беларуси

Заметим, что власти Беларуси радикально настроены против оппонентов действующего президента страны Александра Лукашенко. Подтверждением этому являются неоднократные задержания активистов и кандидатов в президенты во время мирных митингов.

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