Евросоюз требует от власти освободить политических активистов в Беларуси
Европейская служба внешнеполитической деятельности обратилась к властям Беларуси с довольно резким заявлением. ЕС призвал Лукашенко освободить всех произвольно задержанных политических активистов и обеспечить справедливое, беспристрастное и прозрачное расследование всех случаев.
С соответствующим заявлением Европейская служба внешнеполитической деятельности выступила 23 июля. Об этом сообщает EEAS.
Важно Оппоненту Лукашенко на президентских выборах вновь продлили арест
Президентские выборы в Беларуси: в ЕС обеспокоены
В этот же день в Брюсселе состоялась встреча высокопоставленных представителей ЕС и Беларуси, участники которой обсудили вопросы прав человека и демократии в свете предстоящих выборов президента в восточноевропейской стране.
Брюссель вновь выразил обеспокоенность по поводу "несоблюдения Беларусью фундаментальных свобод" и "произвольного исключения кандидатов из избирательного процесса".
Кроме того, Евросоюз жалеет о несвоевременном приглашении Минском наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на выборы, сказано в заявлении EEAS. Брюссель призвал белорусские власти "уважать международные избирательные стандарты в части избирательного процесса".
Актуально Лукашенко у власти: история выборов президента Беларуси
Заметим, что власти Беларуси радикально настроены против оппонентов действующего президента страны Александра Лукашенко. Подтверждением этому являются неоднократные задержания активистов и кандидатов в президенты во время мирных митингов.
Что известно о президентских выборах в Беларуси
- Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа.
- Сейчас кандидатами являются 5 человек: Лукашенко, Тихановская, а еще бывшая депутат Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Дмитриев и социал-демократ Черечень.
- Александр Лукашенко делает все возможное для того, чтобы остаться президентом Беларуси. Заметим, что 65-летний Лукашенко правит страной уже более 25 лет, он руководит Белоруссией с 1994 года.
- Это самый длительный срок пребывания на выборной должности среди всех европейских глав государств.
- Предыдущие недели были отмечены задержаниями оппозиционно настроенных активистов и политиков.