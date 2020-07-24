Белорусский суд еще на 15 суток продлил арест Сергея Тихановского, который является политическим оппонентом действующего президента. Сейчас мужчина находится в изоляторе Минска.

В чем обвиняют Тихановского

Оппонента Лукашенко держат под стражей за митинг, который состоялся 27 мая в Могилеве. Об этом сообщает "Радио свобода".

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Что известно о митинге 27 мая

На митинге, который состоялся 27 мая в Могилеве, собирали подписи для подачи документов на участие в президентских выборах. Сейчас мужчине инкриминируют организацию и подготовку акций, нарушающих общественный порядок.

На Тихановского повесили административное правонарушение, поэтому кандидатом в президенты зарегистрировалась его жена – Светлана Тихановская. Заметим, что ей пришлось вывезти своих детей из Беларуси в Евросоюз из-за угрозы того, что власть может их отобрать.

Десятилетний сын и четырехлетняя дочь Светланы Тихановской сейчас в безопасности, сопровождает их родная бабушка.

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