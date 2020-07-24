Білоруський суд ще на 15 діб продовжив арешт Сергія Тихановського, який є політичним опонентом чинного президента. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі Мінська.

У чому звинувачують Тихановського

Опонента Лукашенка тримають під вартою за мітинг, який відбувся 27 травня у Могильові. Про це повідомляє "Радіо свобода".

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Що відомо про мітинг 27 травня

На мітингу, що відбувся 27 травня у Могильові, збирали підписи для подання документів на участь у президентських виборах. Зараз чоловіку інкримінують організацію та підготовку акцій, які порушують громадський порядок.

На Тихановського повісили адміністративне правопорушення, тому кандидатом у президенти зареєструвалася його дружина – Світлана Тихановська. Зауважимо, що їй довелося вивезти своїх дітей з Білорусі до Євросоюзу через погрози того, що влада може їх відібрати.

Десятирічний син і чотирирічна донька Світлани Тихановської зараз у безпеці, супроводжує їх рідна бабуся.