Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про намір видворити з країни закордонних журналістів, які, на його думку, дестабілізують ситуацію під час передвиборчої кампанії.

Про це він заявив на нараді керівництва економічного блоку Білорусі, пише БЕЛТА.

Лукашенко висловив претензії на адресу таких західних видань, як ВВС, "Свобода", "Вільна Європа". Лукашенко обурився, мовляв, ці медіа "кличуть людей на майдани".

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"В уряді у нас все сидять, чекають команди президента. Що це за ставлення до країни? BBC, "Свобода", "Вільна Європа" і так далі... вони ж закликають до масових заворушень. Чому ви це терпите? Ви ж їх акредитували тут. Не треба чекати ніякого кінця електоральної кампанії. "Видворяйте" їх звідси, якщо вони не дотримуються наших законів і кличуть людей на майдани", – заявив президент Білорусі.

Це торкнулося не лише західних ЗМІ, а й російської газети "Комсомольська правда". Лукашенко заявив, що журналісти цього видання тенденційно подають інформацію після заяв їхнього керівника "не то з Москви, не то з Кремля".

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Вибори президента Білорусі-2020: коротко

Лукашенко є президентом Білорусі з 1994 року. Його переобирали 5 разів. Уже 9 серпня в Білорусі пройдуть шості вибори президента, у яких чинний президент знову бере участь. Документи на участь в шостих виборах президента Білорусі подав 14 травня 2020 року. Крім нього, у списках зареєстровано ще 4 кандидати.

ЦВК не зареєструвала суперників Лукашенка, саме через це в Білорусі зараз відбуваються масові протести з великою кількістю затриманих.

Переслідування опонентів

Ще 4 травня, міліція затримала відомого білоруського блогера Сергія Тихановського, який не приховував своїх політичних амбіцій. Уперше Тихановського заарештували через участь в акції, що відбулась іще в грудні 2019 року. Опісля балотуватись вирішила його дружина, однак влада відреагувала й на це. Наприкінці травня звільненого на той час Тихановського заарештували вдруге.



У середині червня машину екс-банкіра Віктора Бабарико, який теж мав намір балотуватися на президента Білорусі, зупинили по дорозі до ЦВК. Через кілька тижнів його звинуватили у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків й хабарництві.