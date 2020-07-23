Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении выдворить из страны иностранных журналистов, которые, по его мнению, дестабилизируют ситуацию во время предвыборной кампании.

Об этом он заявил на совещании руководства экономического блока Беларуси, пишет БЕЛТА.

Лукашенко высказал претензии в адрес таких западных изданий, как BBC, "Свобода", "Свободная Европа". Лукашенко возмутился, мол, эти медиа "зовут людей на майдан".

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"В правительстве у нас все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее... они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь. Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. "Выдворяйте" их отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы", – заявил президент Беларуси.

Это коснулось не только западных СМИ, но и российской газеты "Комсомольская правда". Лукашенко заявил, что журналисты этого издания тенденциозно подают информацию после заявлений их руководителя "не то из Москвы, не то из Кремля".

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Выборы президента Беларуси-2020: коротко

Лукашенко является президентом Беларуси с 1994 года. Его переизбирали 5 раз. Уже 9 августа в Беларуси пройдут шестые выборы президента, в которых действующий президент снова участвует. Документы на участие в шестых выборах президент Беларуси подал 14 мая 2020 года. Кроме него, в списках зарегистрировано еще 4 кандидата.

ЦИК не зарегистрировала соперников Лукашенко, именно поэтому в Беларуси сейчас проходят массовые протесты с большим количеством задержанных.

Преследование оппонентов

Еще 4 мая милиция задержала известного белорусского блогера Сергея Тихановского, который не скрывал своих политических амбиций. Впервые Тихановского арестовали за участие в акции, которая состоялась еще в декабре 2019 года. Потом решила баллотироваться его жена, однако власть отреагировала и на это. В конце мая освобожденного в то время Тихановского арестовали во второй раз.

В середине июня машину экс-банкира Виктора Бабарико, который тоже был намерен баллотироваться на президента Беларуси, остановили по дороге в ЦИК. Через несколько недель его обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и взяточничестве.