Європейська служба зовнішньополітичної діяльності звернулася до влади Білорусі з доволі різкою заявою. ЄС закликав Лукашенка звільнити всіх довільно затриманих політичних активістів і забезпечити справедливе, неупереджене та прозоре розслідування всіх випадків.

З відповідною заявою Європейська служба зовнішньополітичної діяльності виступила 23 липня. Про це повідомляє EEAS.

Важливо Опоненту Лукашенка на президентських виборах знов продовжили арешт

Президентські вибори у Білорусі: в ЄС занепокоєні

Цього ж дня у Брюсселі відбулася зустріч високопоставлених представників ЄС та Білорусі, учасники якої обговорили питання прав осіб і демократії у світлі майбутніх виборів президента в східноєвропейській країні.

Брюссель знову висловив стурбованість щодо "недотримання Білоруссю фундаментальних свобод" і "довільного виключення кандидатів із виборчого процесу".

Крім того, Євросоюз шкодує про несвоєчасне запрошення Мінськом спостерігачів Організації з безпеки й співпраці в Європі (ОБСЄ) на вибори, сказано в заяві EEAS. Брюссель закликав білоруську владу "поважати міжнародні виборчі стандарти у частині виборчого процесу".

Актуально Лукашенко при владі: історія виборів президента Білорусі

Зауважимо, що влада Білорусі радикально налаштована проти опонентів чинного президента країни Олександра Лукашенка. Підтвердженням цього є неодноразові затримання активістів та кандидатів у президенти під час мирних мітингів.

Що відомо про президентські вибори у Білорусі