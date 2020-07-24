Євросоюз вимагає від влади звільнити політичних активістів у Білорусі
Європейська служба зовнішньополітичної діяльності звернулася до влади Білорусі з доволі різкою заявою. ЄС закликав Лукашенка звільнити всіх довільно затриманих політичних активістів і забезпечити справедливе, неупереджене та прозоре розслідування всіх випадків.
З відповідною заявою Європейська служба зовнішньополітичної діяльності виступила 23 липня. Про це повідомляє EEAS.
Важливо Опоненту Лукашенка на президентських виборах знов продовжили арешт
Президентські вибори у Білорусі: в ЄС занепокоєні
Цього ж дня у Брюсселі відбулася зустріч високопоставлених представників ЄС та Білорусі, учасники якої обговорили питання прав осіб і демократії у світлі майбутніх виборів президента в східноєвропейській країні.
Брюссель знову висловив стурбованість щодо "недотримання Білоруссю фундаментальних свобод" і "довільного виключення кандидатів із виборчого процесу".
Крім того, Євросоюз шкодує про несвоєчасне запрошення Мінськом спостерігачів Організації з безпеки й співпраці в Європі (ОБСЄ) на вибори, сказано в заяві EEAS. Брюссель закликав білоруську владу "поважати міжнародні виборчі стандарти у частині виборчого процесу".
Актуально Лукашенко при владі: історія виборів президента Білорусі
Зауважимо, що влада Білорусі радикально налаштована проти опонентів чинного президента країни Олександра Лукашенка. Підтвердженням цього є неодноразові затримання активістів та кандидатів у президенти під час мирних мітингів.
Що відомо про президентські вибори у Білорусі
- Президентські вибори в Білорусі заплановані на 9 серпня.
- Наразі кандидатами є 5 людей: Лукашенко, Тихановська, а ще колишня депутатка Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Дмитрієв і соціал-демократ Черечень.
- Олександр Лукашенко робить усе можливе для того, щоб залишитися президентом Білорусі. Зауважимо, що 65-річний Лукашенко править країною вже понад 25 років, він керує Білоруссю з 1994 року.
- Це найтриваліший термін перебування на виборній посаді серед всіх європейських глав держав.
- Попередні тижні були відзначені затриманнями опозиційно налаштованих активістів і політиків.