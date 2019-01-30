Глава апарату Служби безпеки: ПВК "Вагнера" не існує. Є позаштатний підрозділ ГРУ Росії

Про те, як Росія вербує громадян України в підрозділ, який називають "особистою армією Путіна", для виконання брудних завдань по всьому світу – 24 каналу розповів глава апарату СБУ.

З початку 2019 року інформація про участь найманців російської приватної військової компанії "Вагнера" (ПВК "Вагнера") в бойових діях різних країн світу говорили особливо часто – їх фіксували і під час протестів в Судані, і в Венесуелі, і в Центральноафриканській республіці. Серед них були зафіксовані також найманці, які не просто брали активну участь у бойових діях на Донбасі в 2014 році, але і були їх ініціаторами.

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Про злочини, скоєні російським найманцями по всьому світу, про участь військової розвідки Росії в долі ПВК "Вагнера" і про те, як туди вербують громадян України, 24 каналу розповів керівник апарату глави СБУ Ігор Гуськов.

Що таке ПВК "Вагнера"?

Це – російська військова структура, яка комплектується найманцями. У ЗМІ також називають її "приватною військовою компанією". Голова – російський підполковник запасу, співробітник Головного управління Генерального штабу Росії Дмитро Уткін.



За даними ЗМІ, ідея створити ПВК "Вагнера" прийшла керівництву Генштабу Збройних сил Росії в 2010 році, а реалізацію проекту вирішили доручити бізнесменові Євгену Пригожину. У 2013 році туди почали набирати найманців. За даними журналістів, всього в рядах ПВК з 2014 року могли "служити" 7-10 тисяч найманців.

Чому ПВК "Вагнера" досі цікавить СБУ?

Це той підрозділ, на совісті якого дуже багато злочинів, скоєних на території України. Створювався він для скоєння злочинів на території України. Саме "вагнерівці" були тими, хто починав криваву складову бойових дій в Луганській області – захоплення влади в області, захоплення Луганського аеропорту. Вони допомагали російським кадровим військовим штурмувати Дебальцеве. Природно, ми зобов'язані всіх тих, хто причетний до таких злочинів, документувати і намагатися притягнути до кримінальної відповідальності.

Відстежуючи цих людей, ми бачимо, що вони весь час випливають в різних точках. Крім злочинів в Україні, на їхніх руках кров інших людей. Це вбивство мирних громадян в Судані, вбивство російських журналістів В ЦАР, інші злочини.

Крім того, ми намагаємося якомога більше інформувати громадськість, що владою Росії створено такий спецпідрозділ в рамках військової розвідки, який займається таємними вбивствами. Спільними зусиллями ми повинні цю вакханалію зупинити.

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Якщо я вірно розумію, СБУ пов'язує ПВК "Вагнера" з Головним розвідувальним управлінням Росії…

У нас є відповідні документи, які свідчать про те, що це – спеціальний підрозділ. Більше того, реакція Росії на ключові брифінги, які проводилися за темою ПВК, починаючи з жовтня 2017 року, це побічно підтверджує.

Наприклад, коли глава СБУ Василь Грицак повідомив про наявність сербських найманців –наступного дня в РФ був підписаний указ, який легалізував участь у військовій службі іноземних громадян. Ми повідомили, що маємо персональні дані сотні найманців ПВК – на наступний день був підписаний указ про те, що забороняється журналістам російських ЗМІ розкривати інформацію про людей, які є позаштатними співробітниками ГРУ Генштабу Збройних сил Російської Федерації.

Ви пов'язуєте ПВК з російською розвідкою на підставі того, що документи цим найманцям видав той же підрозділ, який оформлював документи для так званих "Петрова" і "Боширова", які організували отруєння Скрипалів в Солсбері…

Я б навіть пішов зараз від документів. Це – просто додатковий штрих. Йдеться про те, що ми цих людей спеціально не шукаємо в Судані. Вони самі там вилазять. У нас задокументовано участь близько 2000 бойовиків – "вагнерівців" у війні на Донбасі. Ми працюємо з цим масивом інформації.

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Потім ми отримуємо інформацію про те, що структура Пригожина укладає договір з льотним загоном Міноборони РФ на надання послуг з пасажирських перевезень.

Дані, оприлюднені СБУ, про перевезення найманців "Вагнера"

Виконуються рейси – і ми отримуємо списки пасажирів. Пропускаючи їх через базу даних, ми бачимо, що це – ті ж люди, які брали участь у бойових діях в Україні.

Наприклад, де?

Деякі з них у травні 2014 року починали у нас в Луганському аеропорту перший штурм. Сотні цих людей брали участь у бойових діях під Санжаровкою. Сотні людей засвітилися в бойових діях на Дебальцеві.

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Ми також бачимо, що всі ці люди є співробітниками однієї і тієї ж структури, яка відома нам як ПВК "Вагнера".

Насправді, ПВК "Вагнера" не існує з позиції приватної військової кампанії. Це – підрозділ військової розвідки. Паспорти – це просто свідчення зашореності формалізму в роботі, що є ілюстрацією.

Насправді, це викликає сміх. Ми в нашій презентації зробили два слайди, там опубліковано близько 20 прізвищ. Насправді, таких прізвищ понад 400.



Дані, оприлюднені СБУ, про видачу документів наманцям із ПВК "Вагнера"



Дані, оприлюднені СБУ, про видачу документів наманцям із ПВК "Вагнера"

Видно, що збігається орган, який видав ці закордонні паспорти, збігається серія паспортів, все це збігається з даними паспортів, які видали "солсберійським" отруювачам "Боширову" і "Петрову". СБУ має безліч документальних свідчень того, що ПВК "Вагнера" – це структура військової російської розвідки. Є їхні доповідні записки про діяльність в Україні, про їхню діяльність у Сирії, які відправлялися на ім'я керівництва Головного штабу ЗС Росії.

З ними можна ознайомитися?

Фактично, інформацію, яка в них є, ми озвучували. Всю отриману інформацію потім ми ретельно перевіряємо, особливо в тому, що стосується участі цих формувань в Луганську і під Дебальцевим. Це і великий масив інформації по зачистці різних "бетменів" (ліквідація проросійського бойовика з позивним "Бетмен", який проголосив себе "міністром оборони" так званої "ЛНР" і був розстріляний своїми "соратниками", – "24"), "косогорів" (лідер однієї з козацьких банд в окупованих районах Луганської області з позивним "Косогор", який був заарештований бойовиками "ЛНР", – "24") і всякої іншої нечисті російської, яка вже була не потрібна. Вони виконали своє завдання і починали заважати, наприклад, той же Плотніков (так званий "міністр оборони" "ЛНР", у якого виник конфлікт з екс-главою" бойовиків "ЛНР" Ігорем Теслярським, – "24").

У ПВК "Вагнера" багато тих, хто свого часу служив у підпорядкуванні того ж "Бетмена", складаючи так звану "групу швидкого реагування "Бетмен". Командують зараз цими колишніми "бетменівцями" ті ж люди, які вбивали самого "Бетмена". Цинізм – в абсолютній продажності цих найманців. Всі ці розмови про те, що "ми не забудемо, не пробачимо", – це пусте. Там все купується, а пам'ять про те, що їх командира зачистили ті, хто ними командує, легко продається.

Тобто, одна з головних характеристик бойовиків ПВК "Вагнера" – це продажність?

Зверну увагу на озвучений главою СБУ матеріал щодо участі сімей в ПВК. Там більше ста сімей вже беруть участь. Батько, син, дядько і племінник організовують сімейний кривавий підряд по зароблянню грошей в цій структурі.



Сімейні зв'язки найманців ПВК "Вагнера"

У ПВК багато вихідців з Калмикії, Якутії та інших віддалених регіонів. Наші аналітики, які займаються моніторингом соцмереж, кажуть, що російською мовою ці люди не володіють, буквально писати нею нормально не вміють, їх повідомлення читати неможливо. Про який "російський світ" або "російську весну" ми говоримо? Вбивство громадян України, Сирії, Судану, ЦАР, Лівії та інших країн для них – як полювання на білку або на зайця в тундрі.

Якщо люди сім'ями наймаються в ПВК "Вагнера", то виходить, що мова йде про нормальні доходи, які їм приносить така діяльність?

Чесно кажучи, мене верне від слова "доходи" тому що це гроші на крові. Це вбивство як вид заробітку, тому що люди більше нічого не вміють.

Звернемося до історії питання. Десь рік тому ми озвучили десятки імен, яких насправді – сотні. За даними офіційних реєстрів Російської Федерації, ці люди раніше були судимі за вбивства, зґвалтування, грабежі, серед них є наркомани. Самі "вагнерівці" говорять про це, розповідаючи про порядки в так званій "першій штурмовій роті". Говорити про те, що цими людьми рухають високі почуття патріотизму, не доводиться. Вони просто продають вміння вбивати.

Є ще один момент, можливо, абстрактний, але важливий. Нещодавно прочитав інтерв'ю з онукою колишнього югославського керівника Тіто. Вона оцінює, що відбувалося в Боснії і Герцеговині на початку 1990-х, коли там почалася громадянська війна. Так ось, за її словами, в тому, що ця війна виникла і прийняла такі звірячі форми, багато в чому вина "псів війни з Росії". Одним з таких псів був Гіркін (Ігор Стрєлков (Гіркін) – співробітник органів ФСБ Росії, один з лідерів бойовиків "ДНР", один з ідеологів створення так званої "Новоросії", – "24").

Скільки отримують бойовики "Вагнера" – відомо?

Ми зустрічаємо різні цифри. У них є окрема градація по званнях і по тому, де вони знаходяться – в базовому таборі, чергують на блокпостах або беруть участь в бойових діях. У Сирії, наприклад, в 2016 році, за нашими даними, отримували від 60 до 430 тисяч рублів (приблизно від 100 до 300 тисяч гривень, – "24").

Коли ПВК "Вагнера" організовували бойові дії в Луганській області, вони вже були позаштатною одиницею ГРУ?

Так. У 2014 році Донецьку область фактично віддали ФСБ. Гіркін, коли заходив до Слов'янська, його фінансувала, екіпірувала, озброювала і забезпечувала йому прохід саме ФСБ Росії. Луганська область була віддана конкурентам ФСБ – ГРУ. Це суперництво між військовою розвідкою і ФСБ було організовано практично по Макіавеллі. З одного боку, кожен намагається виконати свою роботу краще іншого, при цьому кожен "стукає" у Кремль про реальні або міфічні порушення своїх конкурентів. Таким чином, павук нагорі легко управляє своєю павутиною, за рахунок атмосфери користолюбства і взаємної ненависті домагаючись досягнення своїх злочинних цілей.

Також глава СБУ озвучував інформацію про зрадників з ВМС України, які були зафіксовані в Судані. Вони також вступили до лав ПВК "Вагнера"?

Давайте відразу уточнимо, щоб не плутатися. Коли ми говоримо про зрадників України, мова йде, по-перше, про зрадників, які раніше проживали на території Донецької і Луганської областей, яких ми раніше бачили в Сирії. Якщо говорити про їх африканські відрядження, то ми бачимо, що кількість бойовиків, уродженців Донецької і Луганської областей, істотно знизилася в порівнянні з їх відсотком у Сирії. Жителі цих районів зараз просто не можуть отримати паспорти, щоб виїхати в інші країни. Також ми бачимо додаткові набори з кримчан. Ми знаємо, що через російські військові комісаріати йде вербування "вагнерівців". Саме в суданському відрядженні зафіксовано багато людей, які продовжують жити в Криму, з числа колишніх наших громадян.



Дані, оприлюдені СБУ, щодо діяльності найманців ПВК "Вагнера"

Що стосується інформації про офіцерів ВМФ – вони не є співробітниками ПВК "Вагнера". Ми просто говоримо, що крім "вагнерівців" в Судані зафіксовано військову російську присутність. Зокрема, мова йде про будівництво пунктів військово-технічного забезпечення ВМФ Росії, до якого залучені колишні військовослужбовці ВМС України, які зрадили нашу країну і сьогодні служать на Чорноморському флоті.



Дані, оприлюдені СБУ, щодо діяльності найманців ПВК "Вагнера"

Наші дані з цієї темі досить насичені і ми постійно будемо про них інформувати. На Заході повинні чітко зрозуміти, що Росія веде таємні операції за типом Солсбері, але не використовує хімічну зброю, а артилерію, ракетні системи, танки і "гради" на території різних країн. І нам треба це всім разом зупинити.

Присутність цих найманців на території України зараз фіксується?

Фіксується присутність найманців з числа місцевих жителів. Вони відбувають свій контракт, повертаються в окуповані райони України і, чесно кажучи, пропивають там свої гроші. В кінці минулого року ми отримали інформацію, що в Луганській області в районі Красного Луча, сорок чоловік найманців, які повернулися з сирійського відрядження, стали справжнім лихом для місцевих жителів і місцевих псевдоправоохоронних органів республіки, тому що це були постійні пиятики, грабежі та зґвалтування. Таку присутність ми фіксуємо.

Ті найманці, яких не вбили в місцевих розборках, чекають, поки починають смоктати лапу, подають документи на чергову ротацію і знову їдуть. Участь у таких суданських або сирійських відрядженнях для них однозначно набагато вигідніша, ніж участь у бойових діях на Донбасі.

Що Вам відомо про участь ПВК Вагнера в подіях у Венесуелі?

Дайте залишитися нам трошки загадковими. Давайте ми не будемо видавати всі свої таємниці нашим візаві "за поребриком". Ми знайдемо найкращий час і кращі обставини, щоб повідомити відому нам інформацію.

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