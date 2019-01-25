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      Російські розвідники розганяють протести у Судані, – СБУ

      901 Читать новость на русском
      Протести у Судані
      Протести у Судані

      Служба безпеки України заявила про причетність російських військових до розгонів протестів у Судані. Так, там працює приватна військова компанія "Вагнера".

      Російські найманці, більшість із яких до цього брала участь у бойових діях на території України, перебувають у Судані, передає прес-центр Служби безпеки України.

      Читайте також: Вбивство російських журналістів у ЦАР: як Кремль організував операцію щодо їхньої ліквідації

      Наявні у СБУ матеріали свідчать, що в Судані з грудня 2017 року перебуває озброєний контингент так званої "ПВК Вагнер" у постійному складі не менше ніж 300 осіб. Більшість із яких до цього брала участь у бойових діях на території України,
      – зазначають там.

      За даними спецслужби, співробітники "ПВК Вагнер" виконують розвідувально-оперативні завдання на території інших держав у інтересах міноборони РФ, а їхня діяльність є засекреченою.

      "Для конспірації вони діють під прикриттям приватних структур, які, своєю чергою, отримують надприбутки від державних оборонних замовлень. Саме за їхній рахунок здійснюється фінансування військових операцій МО РФ за кордоном. Зокрема, у Судані для такого прикриття використовується ТОВ "М Інвест", яка входить до бізнес-імперії путінського фаворита Євгена Пригожина", –  мовиться у повідомленні.

      СБУ найманці Вагнера
      СБУ про найманців "ПВК Вагнера"

      У СБУ  також додають, що мають докази доправлення особового складу та озброєння "ПВК Вагнер" у Судан та інші країни регіону авіацією міністерства оборони РФ. Для постійної ротації росіяни використовують аеродроми в Бенгазі (Лівія), Латакії (Сирія) та Бангі (ЦАР). 

      "Не залишається жодних сумнівів, що так звана "ПВК Вагнера" є гібридним проектом російської військової розвідки, підрозділи якого розганяють демократичні протести в Судані. Такі рішення Кремля можуть бути спрямовані тільки на підтримку режиму Омара аль-Башира, ордер на арешт якого Міжнародним кримінальним судом видано ще у 2009 році за звинуваченнями у геноциді цивільного населення", – пояснив очільник СБУ Василь Грицак.

      Що таке приватна військова компанія "Вагнера"?Це російська нелегальна приватна військова структура, створена у 2013 році. За цей час її члени брали участь у бойових діях у низці "гарячих точок".  

      Зокрема, найманці "Вагнера" воювали на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Росії режиму Асада, а також у Судані.

      Бійці компанії неодноразово нагороджувались державними нагородами за особистими неопублікованими наказами президента Росії.

      РФ не визнає найманців на офіційному рівні, проте у російських ЗМІ організація згадуєтья як приватна військова компанія під командуванням підполковника ЗС РФ у відставці Дмитра Уткіна, більш відомого за позивним "Вагнер".

      Що відомо про протести у Судані? Протести у Судані розпочалися 19 грудня 2018 року в деяких містах країни через високі ціни на хліб, високу вартість життя і погіршення стану країни на всіх рівнях. Суспільне невдоволення увінчалося закликами протестувальників скинути режим лідера країни Омара аль-Башира.

      Теги: Новини України Новини політики Служба безпеки України Судан Новини Росії Протести
      Джерело: 24 Канал
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