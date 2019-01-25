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      Российские разведчики разгоняют протесты в Судане, – СБУ

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      Протесты в Судане
      Протесты в Судане

      Служба безопасности Украины заявила о причастности российских военных к разгонам протестов в Судане. Так, там работает частная военная компания "Вагнера".

      Российские наемники, большинство из которых до этого принимали участие в боевых действиях на территории Украины, находятся в Судане, передает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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      Имеющиеся в СБУ материалы свидетельствуют, что в Судане с декабря 2017 года находится вооруженный контингент так называемой "ЧВК Вагнер" в постоянном составе не менее 300 человек. Большинство из которых до этого участвовали в боевых действиях на территории Украины,
      – отмечают там.

      По данным спецслужбы, сотрудники "ЧВК Вагнер" выполняют разведывательно-оперативные задачи на территории других государств в интересах минобороны РФ, а их деятельность является засекреченной.

      "Для конспирации они действуют под прикрытием частных структур, которые, в свою очередь, получают сверхприбыли от государственных оборонных заказов. Именно за их счет осуществляется финансирование военных операций МО РФ за рубежом. В частности, в Судане для такого прикрытия используется ООО "М Инвест", которая входит в бизнес-империю путинского фаворита Евгения Пригожина", – говорится в сообщении.

      СБУ найманці Вагнера
      СБУ о наемниках "ЧВК Вагнера"

      В СБУ добавляют, что имеют доказательства доставки личного состава и вооружения "ЧВК Вагнер" в Судан и другие страны региона авиацией министерства обороны РФ. Для постоянной ротации россияне используют аэродромы в Бенгазе (Ливия), Латакии (Сирия) и Банги (ЦАР).

      "Не остается никаких сомнений, что так называемая "ЧВК Вагнера" является гибридным проектом российской военной разведки, подразделения которой разгоняют демократические протесты в Судане. Такие решения Кремля могут быть направлены только на поддержку режима Омара аль-Башира, ордер на арест которого Международным уголовным судом выдан еще в 2009 году по обвинениям в геноциде гражданского населения", – пояснил глава СБУ Василий Грицак.

      Что такое частная военная компания "Вагнера"?Это русская нелегальная частная военная структура, созданная в 2013 году. За это время ее члены принимали участие в боевых действиях в ряде "горячих точек".

      В частности, наемники "Вагнера" воевали на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника России режима Асада, а также в Судане.

      Бойцы компании неоднократно награждались государственными наградами по личным неопубликованным приказам президента России.

      РФ не признает наемников на официальном уровне, однако в российских СМИ организация упоминается как частная военная компания под командованием подполковника ВС РФ в отставке Дмитрия Уткина, более известного под позывным "Вагнер".

      Что известно про протесты в Судане? Протесты в Судане начались 19 декабря 2018 года в некоторых городах страны из-за высоких цен на хлеб, высокой стоимости жизни и ухудшения состояния страны на всех уровнях. Общественное недовольство увенчалось призывами протестующих свергнуть режим лидера страны Омара аль-Башира.

      Теги: Новости Украины Новости политики Судан Служба безопасности Украины Протесты Новости России
      Источник: 24 Канал
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