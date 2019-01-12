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      Убийство российских журналистов в ЦАР: как Кремль организовал операцию по их ликвидации

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      Убитые российские журналисты Александр Расторгуев, Кирилл Радченко и Орхан Джемаль (слева направо)
      Убитые российские журналисты Александр Расторгуев, Кирилл Радченко и Орхан Джемаль (слева направо) / Соцсети

      За российскими журналистами Орханом Джемалем, Кириллом Радченко и Александром Расторгуевым, убитых летом в Центрально-Африканской республике (ЦАР), где они расследовали деятельность группы "Вагнера", велась слежка. По результатам расследования, к этому имеет непосредственное отношение бизнесмен и так называемый "повар Путина" Евгений Пригожин.

      Соответствующее расследование провел центр "Досье", который финансирует российский предприниматель и один из врагов хозяина Кремля Михаил Ходорковский. К слову, именно он руководил "Центром управления расследованиями", что отправил вышеупомянутых журналистов в ЦАР, передают как российские либеральные, так и мировые СМИ.

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      Согласно данным центра "Досье", слежения за Джемалем, Радченко и Расторгуевым организовал местный жандарм (в ЦАР жандармерия выполняет еще и обязанности спецслужбы) Эмманюэль Туагуенде Котофио, который также находился на связи (звонил ему 97 раз в день убийства журналистов) с Александром Сотовым  инструктором по наружному наблюдению и агентурной работе, вербовщиком в ЦАР, а также подручным Пригожина. По данным СМИ, кроме близости к Путину, Пригожин стоит и за деятельностью ЧВК "Вагнера".

      Вагнера, ЦАР, убийство российских журналистов, Джемаль, Радченко, Расторгуев, Сотов
      Александр Сотов 

      Что известно о "поваре Путина" Евгение Пригожине? Это российский бизнесмен, основатель фабрики троллей из Ольгина, одна из ключевых фигур в российско-украинском информационной войне. Пригожин также является ресторатором и владельцем кейтерингового бизнеса. Его неофициально называют "поваром Путина". Пригожин находится в расширенном списке санкций США против российских граждан и компаний из-за агрессии Москвы в отношении Украины. Компании Пригожина, которого считают личным другом президента России, обеспечивают питание для Кремля, что и стало одним из оснований для санкций. Еще одним основанием стало широкое сотрудничество компаний Пригожина с Министерством обороны России касательно строительства военных баз у границы России с Украиной, которые Москва использует для ввода своих военных на территорию Украины. Кроме того, Пригожин имеет интересы в Африканских странах: Судане, ЦАР и Ливии.

      Пригожин, Вагнера, ЦАР, убийство российских журналистов, Джемаль, Радченко, Расторгуев
      Владимир Путин и Евгений Пригожин 

      Что такое ЧВК "Вагнера"?Частная военная компания "Вагнера" – это российская военная структура, формирующаяся из наемников. Была создана в 2013 году и за это время участвовала в боевых действиях в ряде "горячих точек".

      В частности, наемники "Вагнера" воевали на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника России режима Асада, а также в Судане.

      Россия не признает наемников на официальном уровне, однако в российских СМИ организация упоминается, как частная военная компания под командованием подполковника ВС РФ в отставке Дмитрия Уткина, более известного под позывным "Вагнер".

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      Во время расследования "Досье" были, в частности, опрошены два силовика из правительственной армии ЦАР, которые в вечер убийства дежурили на блокпосту на выезде из города Сибю. Так, группа Джемаля проехала этот блокпост в 19:00, а через час журналистов убили. По словам силовиков, за 10 минут до проезда джипа журналистов через блокпост проехала другая машина, в которой находились трое вооруженных белых и двое местных, в том числе Котофио. Военных предупредили, что следом вскоре проедет "еще машина с белыми", и попросили беспрепятственно ее пропустить, пояснив, что "это друзья".

      По данным CNN, Котофио также ехал за журналистами в другой машине, когда те выехали на север из столицы республики Банги.

      Вагнера, ЦАР, убийство российских журналистов, Джемаль, Радченко, Расторгуев, Котофио
      Эмманюэль Туагуенде Котофио

      Кроме того, исследования биллинга звонков Котофио показывает, что тот все время с момента прилета журналистов в ЦАР находился поблизости от них – то ли на соседней улице, или по крайней мере в том же районе. Также он был на связи с Бьенвеню Дувокамй – водителем группы Джемаля. Расследователи выяснили, что за три дня Дувокама позвонил Котофио 47 раз. По информации одного из центральноафриканских журналистов, ранее водитель также служил в жандармерии.

      Расследователи утверждают, что к гибели группы Джемаля причастен специальный корреспондент российского информационного агентства ФАН, что также ведет к Пригожину, Кирилл Романовский. Ранее было установлено, что именно он связал Джемаля и его коллег неким Мартином , которого представил как фиксера (консультанта, который помогает в организации съемок), работающий в миссии ООН. В свою очередь, Мартин рекомендовал журналистам Дувокаму как водителя. Между тем, миссия ООН в ЦАР любые контакты с журналистами отрицает.

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      В то же время представители "Досье" считают, что такой человек, как Мартин, вообще не существует, поскольку его номер зарегистрирован на имя Эрики Мустерман – у немецкоязычных эти имя и фамилия условно обозначают человека, имя которого неизвестно или не подлежит раскрытию. В то же время сам аппарат Мартина, по данным биллинга, все время находился в Банги, хотя тот утверждал, что был в другом городе. К примеру, весь июль он сообщал группе Джемаля, что находится в городе Бамбари, где организует съемки золотых рудников.

      Кроме того, сообщая Джемалю и его коллегам контакты Мартина, Романовский советовал с ним "лучше переписываться, чем общаться голосом".

      Напомним, 30 июля 2018  в Центральной Африканской Республике были убиты российский журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Журналисты снимали в Африке документальный фильм о работе ЧВК "Вагнер" по заказу "Центра управления расследованиями". По словам пресс-секретаря правительства ЦАР, на месте убийства журналистов не нашли ни денег, ни аппаратуры, ни документов.

      По информации прокремлевского информационного агентства ТАСС, их могли убить представители вооруженной мусульманской группировки "Селека" с целью ограбления. Правда, сами повстанцы обвиняют президента ЦАР Туадера в сговоре, на который тот пошел с поддержкой "наемников из России" под руководством Валерия Захарова и пожаловался, что присутствие "близких к Кремлю наемников" становится "все более и более опасным для демократии" ЦАР. К слову, Захаров был специальным советником Туадера. 

      убийство российских журналистов в цар: хроника событий 
      Теги: Криминальные новости Новости России Жертвы Журналисты Африка Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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