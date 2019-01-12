Убийство российских журналистов в ЦАР: как Кремль организовал операцию по их ликвидации

За российскими журналистами Орханом Джемалем, Кириллом Радченко и Александром Расторгуевым, убитых летом в Центрально-Африканской республике (ЦАР), где они расследовали деятельность группы "Вагнера", велась слежка. По результатам расследования, к этому имеет непосредственное отношение бизнесмен и так называемый "повар Путина" Евгений Пригожин.

Соответствующее расследование провел центр "Досье", который финансирует российский предприниматель и один из врагов хозяина Кремля Михаил Ходорковский. К слову, именно он руководил "Центром управления расследованиями", что отправил вышеупомянутых журналистов в ЦАР, передают как российские либеральные, так и мировые СМИ.

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Согласно данным центра "Досье", слежения за Джемалем, Радченко и Расторгуевым организовал местный жандарм (в ЦАР жандармерия выполняет еще и обязанности спецслужбы) Эмманюэль Туагуенде Котофио , который также находился на связи (звонил ему 97 раз в день убийства журналистов) с Александром Сотовым – инструктором по наружному наблюдению и агентурной работе, вербовщиком в ЦАР, а также подручным Пригожина. По данным СМИ, кроме близости к Путину, Пригожин стоит и за деятельностью ЧВК "Вагнера".



Александр Сотов

Что известно о "поваре Путина" Евгение Пригожине? Это российский бизнесмен, основатель фабрики троллей из Ольгина, одна из ключевых фигур в российско-украинском информационной войне. Пригожин также является ресторатором и владельцем кейтерингового бизнеса. Его неофициально называют "поваром Путина". Пригожин находится в расширенном списке санкций США против российских граждан и компаний из-за агрессии Москвы в отношении Украины. Компании Пригожина, которого считают личным другом президента России, обеспечивают питание для Кремля, что и стало одним из оснований для санкций. Еще одним основанием стало широкое сотрудничество компаний Пригожина с Министерством обороны России касательно строительства военных баз у границы России с Украиной, которые Москва использует для ввода своих военных на территорию Украины. Кроме того, Пригожин имеет интересы в Африканских странах: Судане, ЦАР и Ливии.





Владимир Путин и Евгений Пригожин

Что такое ЧВК "Вагнера"?Частная военная компания "Вагнера" – это российская военная структура, формирующаяся из наемников. Была создана в 2013 году и за это время участвовала в боевых действиях в ряде "горячих точек".



В частности, наемники "Вагнера" воевали на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника России режима Асада, а также в Судане.



Россия не признает наемников на официальном уровне, однако в российских СМИ организация упоминается, как частная военная компания под командованием подполковника ВС РФ в отставке Дмитрия Уткина, более известного под позывным "Вагнер".

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Во время расследования "Досье" были, в частности, опрошены два силовика из правительственной армии ЦАР, которые в вечер убийства дежурили на блокпосту на выезде из города Сибю. Так, группа Джемаля проехала этот блокпост в 19:00, а через час журналистов убили. По словам силовиков, за 10 минут до проезда джипа журналистов через блокпост проехала другая машина, в которой находились трое вооруженных белых и двое местных, в том числе Котофио . Военных предупредили, что следом вскоре проедет "еще машина с белыми", и попросили беспрепятственно ее пропустить, пояснив, что "это друзья".

По данным CNN, Котофио также ехал за журналистами в другой машине, когда те выехали на север из столицы республики Банги.



Эмманюэль Туагуенде Котофио

Кроме того, исследования биллинга звонков Котофио показывает, что тот все время с момента прилета журналистов в ЦАР находился поблизости от них – то ли на соседней улице, или по крайней мере в том же районе. Также он был на связи с Бьенвеню Дувокамй – водителем группы Джемаля. Расследователи выяснили, что за три дня Дувокама позвонил Котофио 47 раз. По информации одного из центральноафриканских журналистов, ранее водитель также служил в жандармерии.

Расследователи утверждают, что к гибели группы Джемаля причастен специальный корреспондент российского информационного агентства ФАН, что также ведет к Пригожину, Кирилл Романовский . Ранее было установлено, что именно он связал Джемаля и его коллег неким Мартином , которого представил как фиксера (консультанта, который помогает в организации съемок), работающий в миссии ООН. В свою очередь , Мартин рекомендовал журналистам Дувокаму как водителя. Между тем, миссия ООН в ЦАР любые контакты с журналистами отрицает.

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В то же время представители "Досье" считают, что такой человек, как Мартин, вообще не существует , поскольку его номер зарегистрирован на имя Эрики Мустерман – у немецкоязычных эти имя и фамилия условно обозначают человека, имя которого неизвестно или не подлежит раскрытию. В то же время сам аппарат Мартина, по данным биллинга, все время находился в Банги, хотя тот утверждал, что был в другом городе. К примеру, весь июль он сообщал группе Джемаля, что находится в городе Бамбари, где организует съемки золотых рудников.

Кроме того, сообщая Джемалю и его коллегам контакты Мартина, Романовский советовал с ним "лучше переписываться, чем общаться голосом".