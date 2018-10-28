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      В ЦАР повстанцы поставили властям ультиматум из-за российских наемников

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      Восстание в ЦАР
      Восстание в ЦАР / Фото из соцсетей

      В Центральноафриканской Республике один из лидеров группировки бывших мусульманских повстанцев Абдулай Иссен выдвинул властям ультиматум: за 48 часов правительство должно вывести с подконтрольной ему территории военных, а также российских наемников.

      Об этом сообщает AFP.

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      "Представители правительства, которые находятся на территориях, оккупированных бывшими группами "Селек", имеют 48 часов, чтобы покинуть эти районы", – заявил Иссен.

      Также лидер повстанцев обвинил президента ЦАР Туадера в сговоре, на который тот пошел из-за поддержки "наемников из России" под руководством Валерия Захарова и пожаловался, что присутствие "близких к Кремлю наемников" становится "все более и более опасным для демократии" ЦАР.

      Валерия Захарова французские СМИ называли русским "советником президента ЦАР Туадери". Согласно данным RFI, он занимал пост советника по вопросам безопасности.

      Представитель МИД России Мария Захарова назвала это сообщение агентства AFP фейком.

      Отметим, что вооруженный конфликт в ЦАР на религиозной почве начался в 2012 году между мусульманскими повстанцами и христианским войском.

      Напомним, в Центральной Африканской Республике были убиты российский журналист Орхан Джемал, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

      Теги: Новости политики Новости России Африка
      Источник: 24 Канал
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