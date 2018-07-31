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УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ

В Африке погибло 3 российских журналистов

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Журналист Орхан Джемаль
Журналист Орхан Джемаль / Скриншот

В Центральноафриканской Республике погибли российский журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

Об этом сообщает "Дождь".

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На канале отметили, что мужчин якобы остановили на блокпосту, что именно с ними случилось, неизвестно. Однако, тела погибших распознали.

Информацию о смерти журналистов подтвердили в миссии ООН в ЦАР, а также местные госслужащие.

Теги: Новости России Жертвы журналисты Африка
Источник: 24 Канал
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