В Африці загинуло троє російських журналістів

У Центральноафриканській Республіці загинули російський журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв.

Про це повідомляє "Дождь".

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На каналі зазначили, що чоловіків нібито зупинили на блокпосту, що саме із ними сталося, невідомо. Однак, тіла загиблих розпізнали.

Інформацію про смерть журналістів підтвердили в місії ООН в ЦАР, а також місцеві держслужбовці.