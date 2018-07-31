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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

В Африці загинуло троє російських журналістів

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У Центральноафриканській Республіці загинули журналісти
У Центральноафриканській Республіці загинули журналісти / Скріншот

У Центральноафриканській Республіці загинули російський журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв.

Про це повідомляє "Дождь".

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На каналі зазначили, що чоловіків нібито зупинили на блокпосту, що саме із ними сталося, невідомо. Однак, тіла загиблих розпізнали.

Інформацію про смерть журналістів підтвердили в місії ООН в ЦАР, а також місцеві держслужбовці.

Теги: Новини Росії Африка Жертви журналісти
Джерело: 24 Канал
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