В Африці загинуло троє російських журналістів
У Центральноафриканській Республіці загинули російський журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв.
Про це повідомляє "Дождь".
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На каналі зазначили, що чоловіків нібито зупинили на блокпосту, що саме із ними сталося, невідомо. Однак, тіла загиблих розпізнали.
Інформацію про смерть журналістів підтвердили в місії ООН в ЦАР, а також місцеві держслужбовці.
Джерело: 24 Канал
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