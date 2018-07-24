Чому зухвалий напад на журналістів залишається безкарним

Коли нема що сказати журналістам – можна застосувати кулаки. Жертвою такого нападу навесні стала знімальна група проекту "ЦРУ", яка розслідувала тему доведення до банкрутства потужного державного підприємства "Кремнійполімер". Воно єдине в Україні здатне виробляти силікони.

Про це у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" розповіла журналістка Тетяна Мартинюк.

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За словами жуналістки, це на початку двохтисячних на підприємство "Кремнійполімер" поклав око російський бізнесмен Карен Григорян, він домовився із тамтешнім керівництвом про співпрацю.

Але менеджмент на контакт із журналістами не йшов. І коли вже зйомки були завершені, на журналістів зухвало напали. Невідомий чоловік увірвався в автомобіль, викрав мікрофон, суттєво пошкодив відеокамеру. Наші колеги не очікували такого підступу, тож зафіксувати на відео момент нападу не вдалося,

– сказала Тетяна Мартинюк.

"Вочевидь і керівництво "Кремнійполімеру" в той момент зрозуміло, що щось вони зробили не так. Журналісту вже передзвонили та запропонували "порішати" усі питання за гроші, аби і матеріал в ефір не вийшов. Директор "Кремнійполімеру" тоді й сам визнав, що наказав начальнику служби охорони здійснити напад та забрати матеріал. Комусь дуже не хотілося, аби країна дізналася – хто і як розкрадає державні активи", – зазначила журналістка.

Як прокоментувала Тетяна Мартинбк, колишній директор підприємства Чушенко бачив, знав і керував усіма процесами на підприємстві. Він також є фігурантом у справі про схеми на "Кремнійполімері", які слухаються у запорізьких судах понад два роки.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу Тетяни Мартинюк "ЦРУ. За кадром" за 24 липня 2018