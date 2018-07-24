Почему дерзкое нападение на журналистов остается безнаказанным

Когда нечего сказать журналистам – можно применить кулаки. Жертвой такого нападения весной стала съемочная группа проекта "ЦРУ", которая расследовала тему доведения до банкротства мощного государственного предприятия "Кремнийполимер". Оно единственное в Украине способно производить силиконы.

Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала журналистка Татьяна Мартынюк.

Читайте также: Как российские инвесторы воруют "Кремнийполимер"

По словам журналистки, в начале двухтысячных на предприятие "Кремнийполимер" положил глаз российский бизнесмен Карен Григорян, он договорился с тамошним руководством о сотрудничестве.

Но менеджмент на контакт с журналистами не шел. И когда съемки уже были завершены, на журналистов дерзко напали. Неизвестный мужчина ворвался в автомобиль, похитил микрофон, существенно повредил видеокамеру. Наши коллеги не ожидали такого подвоха, поэтому зафиксировать на видео момент нападения не удалось,

– сказала Татьяна Мартынюк.

"Очевидно и руководство "Кремнийполимера" в тот момент поняло, что они что-то сделали не так. Журналисту уже перезвонили и предложили "порешать" все вопросы за деньги, чтобы материал в эфир не вышел. Директор "Кремнийполимера" тогда и сам признал, что приказал начальнику службы охраны совершить нападение и забрать материал. Кому-то очень не хотелось, чтобы страна узнала – кто и как разворовывает государственные активы", – отметила журналистка.

Как прокомментировала Татьяна Мартинбк, бывший директор предприятия Чушенко видел, знал и руководил всеми процессами на предприятии. Он также является фигурантом в деле о схемах на "Кремнийполимере", которые слушаются в запорожских судах больше двух лет.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" за 24 июля 2018 года