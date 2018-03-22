00:37
23 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-12°C
1°C -13°C
  • суббота
    2°C -14°C
  • воскресенье
    2°C -13°C
  • понедельник
    3°C -10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин
Вєсті Кремля
23:57, 22 марта
Вести.UA. Герой Украины и террорист Савченко. Саакашвили готовит туфли в Украину
Вєсті.UA
23:49, 22 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Программы ЦРУ
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Как российские инвесторы воруют "Кремнийполимер"

ЦРУ 65 Читати новину українською

Государственное предприятие "Кремнийполимер" доведено до банкротства, однако, продолжает кормить российский бизнес. Оказавшись в кабале у российского бизнесмена, власть делает все, чтобы не потерять его окончательно.

Еще не все государственные предприятия Украины в руках олигархов, ведь они привыкли покупать их за бесценок, а зарабатывать на них миллионы. А вот когда с приватизационной ценой не складывается, ловкие дельцы заходят с другой стороны. Речь пойдет о настоящем коррупционном сговоре и сотнях миллионов убытков для нашего государства.

Читайте также: Как одесситы мечтали про мэрию будущего, а получили мэра под подозрением

Запорожский государственный "Кремнийполимер", крупнейшее предприятие на просторах СНГ и единственное в Украине по производству силиконов – оказалось под угрозой исчезновения, ведь руку к нему приложили российские бизнесмены.

Схема "Кремнийполимера" была довольно простая, на предприятие привозили сырье, а готовую продукцию вывозили в Россию. А когда за всем этим потянулись еще и огромные долги, корпуса завода просто начали вырезать и продавать.

"Кремнийполимер" начало накапливать долг за потребленную электроэнергию еще в 2007 году. По состоянию на 12 февраля 2018 года, общая задолженность этого предприятия за электроэнергию составляет 159 586 тысяч гривен,
– отметила руководитель пресс-службы ОАО "Запорожьеоблэнерго" Зореслава Цупренко.

Свою руку на предприятие поставила бизнес-группа "Корона", принадлежащая российскому бизнесмену Карену Григоряну. Его семье принадлежит торговый дом "Корона", офис которого расположен в Москве. Основной профиль компании – оптовая торговля химическими продуктами: эмали, лаки, эпоксидные смолы, кремнийорганики, силиконовые жидкости и прочее. В начале 2000 годов Карен Григорян создал на территории Украины несколько собственных структур – ООО "Корона-2000", ООО "ТД" Лакмар "и ООО" Кремнийполимер ". Все они имели эксклюзивные договора на поставку сырья и реализацию продукции, которую производило это государственное предприятие.

Рабочим "Кремнийполимера" на общем собрании рассказывали о больших перспективах предприятия, о стабильной заработной плате, о инвесторе, который поднимет завод и выведет его продукцию на мировые рынки, но на самом деле целью такой "инвестиционной" деятельности были банальные заработки. Ведь договор, который был заключен фирмы Григоряна с заводом не предусматривал процента прибыли для самого предприятия. Люди требовали от начальника тогда еще нереформированной милиции возбудить против руководства завода уголовное дело не только из-за невыплаты зарплаты.

Кому действительно принадлежит "Кремнийполимер", кто получал мегаприбыль от схем и что довело предприятие до банкротства – смотрите в расследовании ЦРУ.

Автор: Татьяна Мартынюк
Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Новости Запорожья Расследования Коррупция ЦРУ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 22 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Навчання по-новому: українські школярі залишаться без фізики та хімії
22 марта, 23:05 Навчання по-новому: українські школярі залишаться без фізики та хімії
Ольга Бродська 1538
Главные новости 22 марта: задержание Савченко, провокация России, угрозы от Захарченко
22 марта, 22:29 Главные новости 22 марта: задержание Савченко, провокация России, угрозы от Захарченко
496
22 марта, 22:01 "Уроки Савченко": що має засвоїти країна?
Микола Давидюк 1509
Хто стане наступним улюбленцем нації після Семенченка, Парасюка, Боровика, Саакашвілі і Наді?
22 марта, 18:01 Хто стане наступним улюбленцем нації після Семенченка, Парасюка, Боровика, Саакашвілі і Наді?
Блог Соцмережі 1840
Савченко и госпереворот: реальная угроза или спланированная провокация?
22 марта, 17:07 Савченко и госпереворот: реальная угроза или спланированная провокация?
Інна Жолобович 2542
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук