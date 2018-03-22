Как российские инвесторы воруют "Кремнийполимер"

Государственное предприятие "Кремнийполимер" доведено до банкротства, однако, продолжает кормить российский бизнес. Оказавшись в кабале у российского бизнесмена, власть делает все, чтобы не потерять его окончательно.

Еще не все государственные предприятия Украины в руках олигархов, ведь они привыкли покупать их за бесценок, а зарабатывать на них миллионы. А вот когда с приватизационной ценой не складывается, ловкие дельцы заходят с другой стороны. Речь пойдет о настоящем коррупционном сговоре и сотнях миллионов убытков для нашего государства.

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Запорожский государственный "Кремнийполимер", крупнейшее предприятие на просторах СНГ и единственное в Украине по производству силиконов – оказалось под угрозой исчезновения, ведь руку к нему приложили российские бизнесмены.

Схема "Кремнийполимера" была довольно простая, на предприятие привозили сырье, а готовую продукцию вывозили в Россию. А когда за всем этим потянулись еще и огромные долги, корпуса завода просто начали вырезать и продавать.

"Кремнийполимер" начало накапливать долг за потребленную электроэнергию еще в 2007 году. По состоянию на 12 февраля 2018 года, общая задолженность этого предприятия за электроэнергию составляет 159 586 тысяч гривен,

– отметила руководитель пресс-службы ОАО "Запорожьеоблэнерго" Зореслава Цупренко.

Свою руку на предприятие поставила бизнес-группа "Корона", принадлежащая российскому бизнесмену Карену Григоряну. Его семье принадлежит торговый дом "Корона", офис которого расположен в Москве. Основной профиль компании – оптовая торговля химическими продуктами: эмали, лаки, эпоксидные смолы, кремнийорганики, силиконовые жидкости и прочее. В начале 2000 годов Карен Григорян создал на территории Украины несколько собственных структур – ООО "Корона-2000", ООО "ТД" Лакмар "и ООО" Кремнийполимер ". Все они имели эксклюзивные договора на поставку сырья и реализацию продукции, которую производило это государственное предприятие.

Рабочим "Кремнийполимера" на общем собрании рассказывали о больших перспективах предприятия, о стабильной заработной плате, о инвесторе, который поднимет завод и выведет его продукцию на мировые рынки, но на самом деле целью такой "инвестиционной" деятельности были банальные заработки. Ведь договор, который был заключен фирмы Григоряна с заводом не предусматривал процента прибыли для самого предприятия. Люди требовали от начальника тогда еще нереформированной милиции возбудить против руководства завода уголовное дело не только из-за невыплаты зарплаты.

Кому действительно принадлежит "Кремнийполимер", кто получал мегаприбыль от схем и что довело предприятие до банкротства – смотрите в расследовании ЦРУ.