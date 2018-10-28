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      У ЦАР повстанці поставили владі ультиматум через російських найманців

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      Повстання у ЦАР
      Повстання у ЦАР / Фото з соцмереж

      У Центральноафриканській Республіці один з лідерів угруповання колишніх мусульманських повстанців Абдулай Іссен висунув владі ультиматум: за 48 годин уряд повинен вивести з підконтрольної йому території військових, а також російських найманців.

      Про це повідомляє AFP.

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      "Представники уряду, які перебувають на територіях, окупованих колишніми групами "Селек", мають 48 годин, щоб покинути ці райони", – заявив Іссен.

      Також лідер повстанців звинуватив президента ЦАР Туадеру в змові, на яку той пішов за підтримки "найманців з Росії" під керівництвом Валерія Захарова і поскаржився, що присутність "близьких до Кремля найманців" стає "все більш і більш небезпечною для демократії" ЦАР.

      Валерія Захарова французькі ЗМІ називали російським "радником президента ЦАР Туадери". Згідно з даними RFI, він займав пост радника з питань безпеки.

      Представник МЗС Росії Марія Захарова назвала це повідомлення агентства AFP фейком.

      Зазначимо, що збройний конфлікт у ЦАР на релігійному грунті почався в 2012 році між мусульманськими повстанцями і християнським військом.

      Нагадаємо, у Центральній Африканській Республіці було вбито російського журналіста Орхана Джемаля, оператора Кирила Радченка та режисера Олександра Расторгуєва.

      Теги: Новини політики Новини Росії Африка
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 28 жовтня
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