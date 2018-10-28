У ЦАР повстанці поставили владі ультиматум через російських найманців

У Центральноафриканській Республіці один з лідерів угруповання колишніх мусульманських повстанців Абдулай Іссен висунув владі ультиматум: за 48 годин уряд повинен вивести з підконтрольної йому території військових, а також російських найманців.

Про це повідомляє AFP.

Читайте також: У вбивства – дивні обставини: журналіст про загибель колег у Африці

"Представники уряду, які перебувають на територіях, окупованих колишніми групами "Селек", мають 48 годин, щоб покинути ці райони", – заявив Іссен.

Також лідер повстанців звинуватив президента ЦАР Туадеру в змові, на яку той пішов за підтримки "найманців з Росії" під керівництвом Валерія Захарова і поскаржився, що присутність "близьких до Кремля найманців" стає "все більш і більш небезпечною для демократії" ЦАР.

Валерія Захарова французькі ЗМІ називали російським "радником президента ЦАР Туадери". Згідно з даними RFI, він займав пост радника з питань безпеки.

Представник МЗС Росії Марія Захарова назвала це повідомлення агентства AFP фейком.

Зазначимо, що збройний конфлікт у ЦАР на релігійному грунті почався в 2012 році між мусульманськими повстанцями і християнським військом.

Нагадаємо, у Центральній Африканській Республіці було вбито російського журналіста Орхана Джемаля, оператора Кирила Радченка та режисера Олександра Расторгуєва.