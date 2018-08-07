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У вбивства – дивні обставини: журналіст про загибель колег у Африці

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Журналісти загинули у ЦАР під час підготовки документального фільму
Журналісти загинули у ЦАР під час підготовки документального фільму / Фото з відкритих джерел

У вівторок, 7 серпня, у Москві поховали загиблого в Африці режисера Олександра Расторгуєва, а також попрощалися з його колегами – журналістом Орханом Джемалем і оператором Кирилом Радченком. Вони знімали у Центральноафриканській Республіці фільм про діяльність так званих "вагнерівців" – приватної армії Путіна.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст Ігор Матюпатенко.

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За його словами, російські слідчі відкрили кримінальну справу. Версії причин нападу і вбивства журналістів, які є у відкритому доступі, відомі громадськості та пресі, не збігаються з офіційною. Влада висловлюється вкрай обережно: мовляв, невідоме збройне угруповання напало з так само невідомих причин.

Існують певні обставини, що викликають, щонайменше, подив. Наприклад, як відбувався обстріл автомобіля, якщо троє журналістів загинуло, а водій – вижив. Також відомо, що поруч з загиблими їхало ще одне авто, у бік якого не було пострілів. Себто, напали саме на автомобіль журналістів. Такі незрозумілі деталі викликають певні підозри, особливо якщо врахувати, що журналісти готували фільм про діяльність приватної військової компанії "Вагнер",
– поділився міркуваннями Матюпатенко.

Що ж стосується безпосередньо прощання із загиблими, то журналіст розповів, що у Москві біля Соборної публічно попрощалися з Орханом Джемалем. Його поховають на Хованському кладовищі. Трохи раніше відспівали Олександра Расторгуєва, труну якого опускали під аплодисменти. Поховання відбулось на Троєкуровському кладовищі. З Кирилом Радченком попрощалися в морзі – за бажанням родичів, церемонія пройшла в закритому режимі.

ЦАР
Убиті у ЦАР журналісти розслідували діяльність так званих "вагнерівців"

Нагадаємо, журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв були вбиті у Центральноафриканській Республіці в ніч на 31 липня. Журналісти знімали в Африці документальний фільм про роботу ПВК "Вагнер" на замовлення Центру управління розслідуваннями. За словами прес-секретаря уряду ЦАР, на місці вбивства журналістів не знайшли ні грошей, ні апаратури, ні документів.

Теги: журналісти Новини Росії Африка
Джерело: 24 канал
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