З'явилися нові докази участі російських "вагнерівців" у війні проти України

Мова йде про відео 2015 року, яке відзняв один із членів бандформування. Там чітко видно, як найманці пересуваються окупованою територією Донбасу до міста Дебальцеве на новітніх російських бронемашинах "Вистрєл", яких ніколи не було на озброєнні української армії. Зафіксовано також танки та іншу бронетехніку.

Міжнародна група журналістів Bellingcat оприлюднила трофейне відео, здобуте українськими солдатами. Журналісти встановили, що нічну частину відео зняли на околицях Луганська. Відеодоказ свідчить, як із характерним російським акцентом бійці ПВК "Вагнер" їдуть до Дебальцевого взимку 2015 року.

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На відео – три новітні російські бронемашини Камського автомобільного заводу "Вистрєл", за іншою назвою "Дозор". Установлено бортові номери цих транспортних засобів, що допомогло визначити напевне: в колоні саме "вагнерівці". Усі три автівки знищені українськими бійцями.



Бронемашина КАМАЗ "Вистрєл"

Голова ПВК "Вагнер", а раніше офіцер ГРУ Росії, Дмітрій Уткін акцентував увагу, що іншу техніку можна залишати, а от рештки "Дозорів" слід витягати обов'язково, адже це – прямий доказ російської агресії

Участь ПВК "Вагнер у війні проти України – доконаний факт, за словами голови СБУ Василя Грицака. Їх помітили у боях за Луганський аеропорт, Хрящувате, Дебальцеве. Також причетні "вагнерівці" до збиття українського ІЛ-76: СБУ ідентифікувало більшість бойовиків.

Усього, за різними даними, у "Вагнер" залучено близько двох з половиною тисяч осіб, важку техніку та артилерію. Окрім військових операцій, найманці активно допомагали колишньому ватажкові терористів Плотницькому у боротьбі за владу. Колишній лідер проросійських бойовиків Стрєлков-Гіркін стверджує, що "вагнерівці" ліквідували деяких відомих польових командирів терористів.

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Після 2015 року доказів присутності ПВК "Вагнер" в Україні немає.



ПВК "Вагнер" у Сирії

Проте відтоді вони активно беруть участь у боях в Сирії. Найяскравішим епізодом сирійської кампанії "вагнерівців" є нищівна поразка у лютому 2017 від американців в провінції Дейр-ез-Зор. Тоді вагнерівці перейшли річку Євфрат та намагались взяти штурмом територію, яку контролюють військові США. Загинуло до трьох сотень найманців. Проте, позиція Кремля як щодо Сирії, так і щодо України однакова: "Нас там не було".